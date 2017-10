Ortenau RSV Schuttertal ein echter Prüfstein

Zu einem weiteren Lokalkampf in der Oberliga Südbaden kam es am Freitagabend in der Eichenbachsporthalle zwischen dem KSV Haslach und dem RSV Schuttertal. Dass es ein echter Hit war, unterstrichen die zahlreichen Anhänger beider Mannschaften, vor allem aus dem Schuttertal. Hallenmeister Klaus Woitzick hatte aus weiser Voraussicht auch schon mal die Tribüne ausgefahren und diese wurde dann auch fast vollständig besetzt.