Ortenau Roll nimmt Kollektiv in die Pflicht

(tom). Südbadenliga, Damen: BSV Phönix Sinzheim – TV Lahr (Sonntag, 16 Uhr). Die Konstellation für das Lahrer Nachholspiel in Sinzheim scheint klar: Der Tabellenführer (18:0 Punkte) tritt beim Schlusslicht (4:12) an – ergo zwei sichere Punkte und Verteidigung der Tabellenführung für die Gäste? "Unser Anspruch ist, in Sinzheim zu gewinnen und als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen", betont Lahrs Trainer Gregor Roll.