Ortenau Rammersweier spielt sich unter die Top-Fünf

SC Offenburg – FV Urloffen 2:1 (2:0). Die Elf von Wolfgang Zemitzsch bleibt weiter im Konzert des Führungstrios eine gute Rolle. Gegen den sich nach dem 1:2 weiter auf Talfahrt befindenden Aufsteiger aus Urloffen legten Tonio Baier und Traikia in Halbzeit eins den Grundstein für den später knappen, aber verdienten Heimerfolg. Nach Seitenwechsel warfen die Gäste alles nach vorne, sie hatten ja nichts zu verlieren, konnten nur gewinnen. Der SCO daher mit verstärkter Defensive. Doch der Anschlusstreffer, drei Minuten vor Ende, kam zu spät. Tore: 1:0 T.Baier (21.), 2:0 Traikia (44.), 2:1 Maksu Aliov (87.). SV Haslach – SV Rust 4:1 (4:1). Die Kinzigtäler landeten am Samstag vor eigener Kulisse gegen den SV Rust einen hochverdienten Heimerfolg. Sie diktierten vom Anspiel weg das Geschehen, gingen nach tollem Doppelpass früh in Führung. Rust konterte zwar durch Schmiders Kopfballtreffer, doch nur sechs Minuten später netzte der A-Jugendliche Marco Baier wieder zum 2:1 ein. Nach dem darauffolgenden Doppelschlag Baier/Balta war jedem klar, dass es einen Heimsieg geben würde. In Halbzeit zwei war dann nur noch Verwaltung angesagt. Tore: 1:0 G. Tamburello (7.), 1:1 Schmider (15.), 2:1 Baier (21.), 3:1 Gürkan Balta (36.), 4:1 Baier (37.). FV Unterharmersbach – FV Ebersweier 4:1 (3:0). Der FVU bleibt mit dem klaren 4:1-Heimsieg über den FV Ebersweier an den drei Führenden dran. Vor allem im ersten Durchgang präsentierte sich die Eichhorn-Truppe von der besten Seite, ließ Ball und Gegner laufen. Was noch dazu kam, war die gute Chancenverwertung durch zweimal Alender und Ben-Aissa. Ebersweier kam zwar nach Seitenwechsel nochmals ran, doch in der Schlussphase führte ein von Ben-Aissa erfolgreich abgeschlossener Konter zum Endergebnis. Tore: 1:0 Alender (3.), 2:0 Ben-Aissa (28.), 3:0 Alender (37.), 3:1 Klausmann (53.), 4:1 Ben-Aissa (82.). FV Sulz – FSV Seelbach 4:2 (3:1). Besonders der zweifache Torschütze Kloos war nie so richtig in den Griff zu bekommen. Nach dem Rückstand forcierte der FV alle Kräfte, erzeugte viel Druck und kam ausnahmslos durch Distanzschüsse zu einer verdienten 3:1-Halbzeitführung. Nach dem Anschlusstreffer führte dann in der Schlussphase ein toller Angriff über Reinholz und Kiesele zum verdienten 4:2-Endstand. Tore: 0:1 Kloos (16.), 1:1 und 2:1 Reinholz (28. + 30), 3:1 Binder (42.), 3:2 Kloos (49.), 4:2 Kiesele (58.). FV Rammersweier – SV Fautenbach 4:1 (4:0). Standesgemäß fiel das Ergebnis in Rammersweier aus. Die hoch favorisierten Hausherren gaben sich nach der unerwartete klaren Niederlag in Niederschopfheim keine Blöße und kehrten mit einem auch in der Höhe verdienten 4:1-Erfolg wieder in die Spur zurück. Der Sieger stand mit dem 4:0 schon zur Pause fest. Nach Wiederbeginn ließ es Rammersweier dann etwas gelassener angehen, was auch den Gästen aus Fautenbach den Ehrentreffer ermöglichte. Damit spielte sich der FVR nun wieder in die Top-Fünf. Tore: 1:0 A. Anzaldi (14.), 2:0 Näger (26.), 3:0 Alen Muhamedagic (34.), 4:0 Hügel (42.), 4:1 Hoppe (86.). SV Niederschopfheim – FV Langenwinkel 1:1 (1:1). Die Gäste aus Langenwinkel zeigten sich besonders im ersten Durchgang einer Spitzenmannschaft würdig. Der SVN konnte früh vorlegen, doch Yasin Ilhan bügelte den Ausrutscher aus. Mit etwas mehr Effektivität im Ausnutzen der sich bietenden Möglichkeiten hätte der Geheimfavorit der Liga eigentlich führen können, ja müssen. Nach Wiederbeginn gelang dem Gastgeber immer mehr Zugriff zum Spiel. Jetzt entwickelte sich ein offener Schlagbtausch, beide suchten den Siegtreffer, doch er blieb beiden versagt. Tore: 1:0 Schwarz (12.), 1:1 Ilhan (30.). SF Ichenheim – SV Oberwolfach 1:4 (0:3). Der zuletzt förmlich überfahrene SV Oberwolfach revanchierte sich gestern in Ichenheim für die letzte Schmach. Die Riedelf hatte zu keinem Zeitpunkt der Begegnung die Chance auf einen Punktgewinn. Innerhalb von nur einer Viertelstunde ebneten die Gäste durch drei Treffer den Weg zum Auswärtssieg. Ichenheim sah teilweise fast tatenlos zu, wie Oberwolfach kombinierte, machte es den Gästen sichtlich leicht. Nach dem Anschlusstreffer keimte zwar Hoffnung, doch Dreher setze dem ein frühes Ende. Tore: 0:1 Echle (11.), 0:2 und 0:3 Dreher (13. + 25.), 1:3 Kühnle (56.), 1:4 Dreher (69.). FV Ettenheim – SC Lahr U23 4:0 (2:0). Nicht unbedingt erwartet, und daher auch überraschend, der klare Heimerfolg des FV Ettenheim gegen das Perspektivteam des SC Lahr. In einer recht temporeichen Begegnung hatten die Gäste sehr wenige Einschussmöglichkeiten, waren in der Offensive einfach zu schwach. Auf der anderen Seite präsentierte sich Ettenheim als sehr kampfstark, hatte gegen einen harmlosen Gast jederzeit die Hosen an und gewann am Ende hochverdient mit 4:0. Dennoch verbleiben die Rothosen in der Gefahrenzone. Tore: 1:0 Schwanz (4.), 2:0 Schrempp (14.), 3:0 Schwanz (60.), 4:0 Tabarana (72.). Rot für Gießler (81.) Lahr.