Ortenau Preisrichter geben Bestnoten

14 Tänzerinnen der Gruppen Andante und Arabesque haben sich für die Teilnahme an der Stadiongala in Berlin beworben und dürfen dabei sein, wenn Tausende Tänzer und Turner in einer aufwendigen Show beim Internationalen Turnfest Zuschauer aus der ganzen Welt begeistern wollen. Die eigens dafür entworfene Choreografie wird seit Monaten eingeübt. "Wir freuen uns auf die Aufgabe", ist von den Mädchen zu hören. Die Begeisterung ist spürbar –­ und auch ein bisschen Aufregung bei den Jüngsten, die noch nie bei einem internationalen Turnfest dabei waren.

Mit 23 Personen wird die Abteilung Dance des TV Lahr Anfang Juni nach Berlin fahren, wo ein ehrgeiziges Programm bevorsteht mit der Stadiongala, Wettkämpfen und Showauftritten. Für die Großen wird die Teilnahme am Deutschland-Cup Dance der Höhepunkt der Fahrt.