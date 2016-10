Spitzenreiter Schapbach wurde seiner Favoritenrolle beim Gastpiel in Halbmeil vollauf gerecht und entführte mit einem Fünfer-Pack Sieg und Punkte. SG Schweighausen – DJK Welschensteinach 2:2 (1:1). In einer vom Kampf geprägten Begegnung tennten sich die SG Schweighausen und Welschensteinach leistungsgerecht 2:2-Unentschieden. Die Gäste hatten leichte Feldvorteile, was die SG aber durch erhöhten Einsatz wieder wett machte. Die frühe SG-Führung egalisierte Schwendemann, Maier sorgte nach Seitenwechsel gar für das 1:2. Geiger traf per Strafstoß zum gerechten Remis. Tore: 1:0 Bauer (1.), 1:1 Schwendemann (15.), 1:2 D. Maier (54.), 2:2 P. Geiger (61./FE). TuS Kinzigtal – SV Schapbach 0:5 (0:4). Das Schlusslicht zwar bemüht, doch ein solider Auftritt der Wolftäler reichte aus, um die führende Position weiter auszubauen. Die Partie David gegen Goliath war bereits nach einer halben Stunde durch den zweiten Treffer von Krauth recht früh entschieden. Tore: 0:1Krauth (2.), 0:2 D. Müller (10.), 0:3 T. Armbruster (20.), 0:4 Krauth (30.), 0:5 D. Armbruster (50.). FC Ohlsbach – FC Fischerbach 1:1 (1:0). Fischerbach konnte nach miserablen Ergebnissen, im Spiel gegen den zuletzt erfolgreichen FC aus Ohlsbach, endlich wieder mal einigermaßen überzeugen und auch einen Punkt entführen. Die Besucher sahen zwei Mannschaften auf Augenhöhe mit dem besseren Star von Gastgeber Ohlsbach. Die Gäste wehrten sich nach Wiederbeginn mit Kampf und Einsatz, konnten spät, aber immerhin noch ausgleichen. Tore: 1:0 Schneider (36./FE), 1:1 Revak (89.). Ankara Gengenbach – FV Biberach 3:2 (2:1). Ankara Gengenbach gewann zwar das Pflichtspiel daheim gegen den bislang recht schwachen FV Biberach mit 3:2, doch es hätte auch schief gehen können. Die Gäste durften nach einem Eigentor schon nach einer Viertelstunde über das 0:1 jubeln. Burak Asik drehte aber noch vor Halbzeitpfiff das Ergebnis, das Bagcaci nach dem Wechsel ausbaute. Doch der Anschlusstreffer kam deutlich zu spät. Tore: 0:1 Eigentor (15.), 1:1 und 2:1 Burak Asik (20. + 41.), 3:1 Bülent Bagcaci (68./FE), 3:2 Eble (90. + 3). Rot für Ogün Celtik (45.) Ankara. VfR Hornberg – FC Wolfach 3:3 (2:1). Keinen Sieger, dafür aber zwei verschiedene Halbzeiten, das ist aus Hornberg zu vermelden. Der VfR hatte in den ersten 45 Minuten Vorteile, sorgte nach weniger als zwanzig Minuten für eine 2:0-Führung. Doch mit dem Anschlusstreffer nach einer halben Stunde rochen die Gäste, dass da noch mehr zu holen ist. Und nach Wiederanspiel sah man eine besser werdende Gastmannschaft, die zustach. Tore: 1:0 Lehmann (18.), 2:0 Franco Romero (21.), 2:1 Armbruster (32./FE), 2:2 Armbruster (49.), 2:3 Lazar (65.), 3:3 Schwendemann (86.). SV Reichenbach/G – SV Zunsweier 0:0. Gastgeber Reichenbach/G kam gestern nicht wie gewohnt in die Gänge und so auch daheim nur zu einem Punktgewinn. Zunsweier zeigte nach dem krankheitsbedingten Ausfall des letzten Spiels wieder von der guten Seite und durfte beim Favoriten durch ein torloses Remis einen Zähler mit auf die Heimreise nehmen. Enttäuschend für Tabellenvierten, der dadurch etwas Boden zum Spitzentrio verlor. SV Gengenbach – SV Dörlinbach 0:2 (0:0). Dass der Tabellendritte aus dem Schutertal immer für ein Tor gut ist, bewies der SVD auch im zwölften Spiel in Gengenbach. Die Schindler-Truppe rechnete sich aufgrund des Heimvorteils gute Chancen auf drei Punkte aus, doch am Ende hoffte der SVG vergebens. Nach torloser erster Hälfte zeigte der Gast dann erneut seine Torgefährlichkeit, bringt es damit in zwölf Pflichtspielen auf 57 Treffer. Tore: 0:1 Lauer (49./FE), 0:2 J. Singler (68.). Rot für P. Russo (71.) Gengenbach. SC Hofstetten II – SV Hausach II 1:3 (0:2). Nicht vollkommen unerwartete, aber doch etwas überraschend der klare Auswärtssieg des SV Hausach beim Duell der beiden Landesligareserven. Dabei spielte das frühe 0:1 durch Leukel den Gästen sicher in die Karten. Mayer erhöhte noch vor Seitenwechsel auf 0:2. Dann kassierte man aber der Anschlusstreffer per Foulelfmeter. Nur zwei Minuten aber wickelte Kapular den Erfolg in trockene Tücher. Tore: 0:1 Leukel (2./(FE), 0:2 Mayer (33.), 1:2 Müller (73./FE), 1:3 Kapular (75.)