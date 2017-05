Ortenau Ottenheimerinnen auf dem Treppchen

Vormittags gab es folgende Ergebnisse: P1 (2011 und jünger): 3. Maren Fischer, 5. Lilli Breithaupt, 9. Magali Kaltenbach, 10. Emma Pfisterer, 11. Marit Heitz, 15. Alisha Maurer. In der P1 (2010) wurde Elise Stöbener Sechste, Carlotta Kurz Neunte und Charlotta Klanschies 14.

In der P1-P2 (2009) gab es folgende Platzierungen: 1. Carolina Schäfer, 3. Leana Zapf, 8. Lucy Schuster, 14. Vera Gutelewitsch, 16. Katharina Schmitt. In der P2 (2008) wurde Gina Gauch Achte und in der P2 (2007) turnte Kim Schäfer auf den dritten Platz. Erste wurde Lene Baumann (P2-P3/2006) und in der P2-P4 (2005) wurde Melina Sailer Dritte. Nachmittags wurde Carolina Schäfer in der P3-P5 (2007 und jünger) Sechste. Erste (P3-P5/2005 und jünger) wurde Lene Baumann, Zweite Mara Baumann (P3-P6/Jahrgang 2003 und jünger). In der Kür-LK 4 (2003 und jünger) gab es folgende Ergebnisse: 1. Sophie Doufrain, 3. Alisha Auer; LK 4 (jahrgangsoffen): 1. Kerstin Ullrich. Als Kampfrichter waren Anne-Katrin Stiefel, Lea Schnak und Simone Schnak im Einsatz, als Betreuerin Katja Ullrich.