Ortenau Offenburg und Kehl sind auf Wiedergutmachung aus

Das 0:3 gegen den SC Lahr schmerzte die Verantwortlichen. "Das Ganze ist recht unglücklich für uns verlaufen. Allerdings hat man in Hälfte zwei auch gesehen, dass einige Spieler in den letzten Wochen nur zwei Mal trainieren konnten. Aber als Entschuldigung soll das nicht gelten", betont Trainer Heinz Braun. Vor allem in der Offensive klemmt es bei den Grenzstädtern gewaltig. Das wurde auch gegen Lahr in der ersten Hälfte zum Verhängnis. Denn in dieser Phase hatte man den Lokalrivalen im Griff. "Der Verlust von Aaron Zimmerer wegen muskulärer Probleme nach einer Viertelstunde konnten wir nicht auffangen. Obwohl wir einige sehr gute Chancen hatten. Wir haben das Spiel in Hälfte zwei weggeworfen", klagt Braun.