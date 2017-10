Ortenau Offenburg tritt beim "bärenstarken" Aufsteiger an

Durch die Rote Karte von Keven Feger im Singener Spiel, der zwei Pflichtspiele gesperrt sein wird und durch die Kreuzbandverletzung des Spielmachers Eimen Kelbi muss Eble auf zwei wichtige Leistungsträger verzichten. Allerdings sieht er für die jungen Spieler, die sich nun beweisen müssen, gute Chancen, diese qualitativen Nachteile zu kompensieren.

"Mit Lörrach-Brombach treffen wir mit Sicherheit auf den stärksten Aufsteiger." Fünf Heimspielsiege und ein Unentschieden unterstreichen einmal mehr die bärenstarke Heimspielstärke des kommenden Gegners. "Daher wissen wir wie schwierig es wird, in Lörrach zu punkten", so Eble. Trainer Ralf Moser verfügt über eine kompakte Mannschaft, in der vor allem Torjäger Buba Ceesay aufgrund seiner Technik und Schnelligkeit herausragt und beim Gastgeber als Mann der Stunde gehandelt wird. "Ich rechne mit einem heißen Tanz, wobei uns ein frühes Führungstor entgegenkommen würde. Wir müssen hungrig, aggressiv und mutig mitspielen und versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen, wobei wir dem Gastgeber nicht ins offene Messer laufen dürfen", will Eble mit seinem Team dort anknüpfen, wo seine Mannschaft zuletzt gegen Singen aufgehört hat.

Dazu gehört auch, dass Fehler im Passpiel wie zuletzt in der ersten Halbzeit im Singener Spiel konsequent vermieden werden, denn die zweitstärkste Heimmannschaft der Liga wird diese Fehlerquote aufgrund der spielerischen Qualität und Torgefährlichkeit zu nutzen wissen. Dass der FV Lörrach-Brombach zuletzt zu Hause den Mitaufsteiger SC Hofstetten 5:0 besiegte, muss für den OFV durchaus als Warnsignal gewertet werden, wobei dieser Sieg, ebenso wie der 5:0-Auswärtserfolg des OFV beim FC Hofstetten nicht überbewertet werden darf. Bis auf Keven Feger und Eimen Kelbi hat der OFV alle Mann an Bord.