Ortenau Offenburg hofft auf einen Pokal-Coup

Zum dritten Mal in Folge steht der VC Printus Offenburg im Pokal-Achtelfinale. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen sind die Offenburgerinnen optimal in die Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Florian Völker steht derzeit auf dem vierten Rang der 2. Bundesliga - alle anderen Teams, die in der Tabelle vor den Ortenauerinnen stehen, haben allerdings bereits ein oder zwei Partien mehr absolviert. Die gegnerische Mannschaft, die Rote Raben Vilsbiburg, steht eine Liga höher ähnlich gut da wie Offenburg: Nach vier Spieltagen steht das Team aus dem niederbayerischen Landkreis Landshut mit insgesamt sechs Punkten auf dem sechsten Platz. Erst im entscheidenden dritten Viertelfinalspiel gegen den Serien-Meister aus Dresden musste sich der Deutsche Meister von 2008 und 2010 und DVV-Pokalsieger von 2009 und 2014 in der vergangenen Saison aus den Playoffs verabschieden. Dementsprechend ehrgeizig sind die Saisonpläne bei dem Team aus Niederbayern. "Wir wollen in der Bundesliga an die Top 3 anschließen und im Pokal eine Runde weiter kommen, als in der letzten Saison", sagte Geschäftsführer André Wehnert vom Pokal-Halbfinalisten der Vorsaison.

Dafür schuf der Verein in den letzten Monaten die nötigen Voraussetzungen. Die Bundesliga Mannschaft der Roten Raben Vilsbiburg ist in dieser Spielzeit gespickt mir Top-Spielerinnen. Lena Stigrot, Jennifer Pettke, Leonie Schwertmann waren alle für die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in diesem Jahr im Einsatz. Dayana Segovia ist kolumbianische Nationalspielerin, Clarisa Sagardia argentinische Nationalspielerin. Ilka Van de Vyver spielt für das belgische Nationalteam und Laura Künzler geht für die Schweizer Nationalmannschaft an den Start.

Dazu holten sich die Bayern mit dem Schweizer Timothy Lippuner einen neuen Cheftrainer an Bord. Mit Jennifer Pettke und Leonie Schwertmann kamen zwei neue deutsche Nationalspielerinnen. "Sie sind hinsichtlich unserer höher gesetzten Ziele und der Strategie, vermehrt auf deutsche Spielerinnen zu setzen, zwei sehr wichtige Neuzugänge, womit wir zusammen mit Lena Stigrot auf ein starkes Nationalmannschaftstrio bauen", sagt Lippuner, der in Personalunion noch als Chef-Trainer die Schweizer Frauennationalmannschaft betreut. Zuletzt wurde er mit Sm`Aesch Pfeffingen Schweizer Vizemeister und ist seit dieser Saison Chef in Vilsbiburg.