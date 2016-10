Ortenau Oberwolfach knockt den FSV Seelbach aus

SV Oberwolfach – FSV Seelbach 9:1 (7:0). Die Partie war schon zur Pause entschieden, denn der SVO traf da bereits sieben Mal in‘s Schwarze. Die Gäste konnten einem leid tun, denn die Hausherren schlossen fast jeden Angriff mit einem Treffer ab. Erst nach Seitenwechsel, als der SVO zwei Gänge zurückschraubte, fand sich die Lach-Truppe dann besser zurecht. Tore: 1:0 und 2:0 Burger (2. + 10.), 3:0 Wolf (15.), 4:0 Dreher (24.), 5:0 Burger (34.), 6:0 Dreher (37.), 7:0 Burger (43.), 8:0 Sum (72.), 8:1 Kloos (78.), 9:1 Burger (87./FE). FV Ebersweier – FV Unterharmersbach 3:3 (1:1). Mit einer starken Leistung brachte der Gast aus Unterharmersbach den Aufsteiger Ebersweier an den Rand einer Niederlage. Die Gäste agierten sehr energisch, übernahmen das Mittelfeld und machten dem Gastgeber das Leben über die gesamte Spielzeit schwer. Ebersweier zwar immer bemüht tat sich aber durchweg schwer. Mit etwas Glück war nach Zangers 3:2 sogar ein Heimsieg möglich, doch das wäre zuviel des Guten gewesen. Tore: 1:0 Spinner (18.), 1:1 St. Schwarz (36.), 1:2 Schütze (49.), 2:2 Petereit (64./FE), 3:2 Zanger (66.), 3:3 Bühler (86./FE). Gelbrot für Martin (89.) Ebersweier. VfR Willstätt – FV Ettenheim 2:0 (1:0). Willstätt kam im Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Ettenheim am Ende zu eine verdienten Sieg, musste in der Schlussphase den unter der Woche intensiven, aber vergeblichen Anstrengungen beim Pokalspiel, Tribut zollen. Doch gottseidank hatte der VfR bis dahin die Schäfchen schon im Trockenen. Der zweite Treffer fiel gleich nach Wiederanspiel. Ettenheim bemüht, doch am Ende fehlte für eine Wende die Kraft. Tore: 1:0 Huft (44.), 2:0 Bounatouf (47.). SV Oberharmersbach – SC Lahr U23 4:0 (0:0). Ds Endergebnis täuscht doch etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Denn die Gäste waren nie und nimmer vier Tore schlechter. Denn eine Stunde lang gefiel Lahr durch technisch gutes Spiel, war in dieser Zeit eigentlich mehr als nur ein ebenbürtiger Gegner. Das Mankoi beim Gast aber: die mangelnde Chancenverwertung. Selbst nach dem Doppelschlag von Georg Boser, der den Heimsieg einleitete, gab sich Lahr keineswegs geschlagen, wurde aber in der letzten halben Stunde klassisch ausgekontert. Tore: 1:0 und 2:0 G. Boser (50. + 64.), 3:0 M. Lehmann (74.), 4:0 Jilg (83.). SF Ichenheim – SV Rust 2:1 (1:0). In einer ausgeglichen Begegnung war das Glück nach neunzig Minuten auf Seiten der Gäste. Im ersten Durchang ließen zunächst beide Teams nichts anbrennen, beide Abwehrreihen sattelfest, und was durchkam eine Beute der Torhüter. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff köpfte Fust die SF dann aber doch in Führung. Nach dem Wechsel glich Gästetorhüter Kassel per Strafstoß für seine Farben aus. Doch das war noch nicht alles: Drei Minuten vor Ende nutzte Feger einen Strafstoß zum glücklichenSiegtreffer. Tore: 1:0 Fust (42.), 1:1 Kassel (76./FE), 2:1 Feger (87.). Rot für Hofmann (76.) Ichenheim. SV Haslach – SV Oberschopfheim 1:0 (1:0). In Haslach lief ein typisches 0:0-Spiel vom Stapel. Der als Favorit angereiste Gast aus Oberschopfheim fand nicht wie gewohnt zum gepflegten Kurzpassspiel. Schuld daran sicher auch die verletzungsbedingten Ausfälle zweier Stammakteure. Haslach tat das, was man derzeit kann, suchte über den Kampf ins Spiel zu finden. Und das Rezept sollte aufgehen. Denn nach gut einer halben Stunde gelang Giulio Tamburello das goldene Tor, was gleichzeitig die Entscheidung war. Ein Remis war auch gut möglich. Tor: 1:0 Tamburello (32.). FV Rammersweier – VfR Elgersweier 6:0 (2:0). Es war nicht so richtig ersichtlich, warum der Elgersweier in Rammersweier nicht in die Gänge kam. Doch gut möglich, dass der überraschende Auswärtssieg, der den Einzug ins Halbfinale des Pokals brachte, zuviel an Kraft gekostet hat. Jedenfalls war der gastgebende FVR von Beginn an gleich sehr gut im Spiel, erspielte sich eine Reihe sehr guter Möglichkeiten und nutzte auch ein halbes Dutzend davon. Die Gäste nach dem 0:2-Pausenrückstand teilweis etwas konfus, gingen nach Seitenwechsel richtig baden. Tore: 1:0 und 2:0 Hug (12. + 32.), 3:0 Halsinger (57.), 4:0 Cybard (71.), 5:0 und 6:0 Hetzel (76. + 77.). Rot für Braun (64.) Elgersweier. Zeller FV – FV Sulz 2:1 (1:1). Nicht unbedingt erwartet, der Heimsieg des Zeller FV gegen den Absteiger aus Sulz, dem man eigentlich die leichte Favoritenrolle eingeräumt hatte. Doch es kam anders: Mit einem der ersten Angriffe brachte Becker den ZFV in Führung. Dann eine hektische Phase mit einem vergebenen Foulelfmeter des Jugendlichen Miller und der Ausgleich durch Nesch. Doch Miller machte seinen Fehler, beim Strafstoß kurz nach Wiederanspiel, durch den Siegtreffer mehr als wett. Doch ein weiterer Treffer war nicht zu notieren. Tore: 1:0 Becker (6.), 1:1 Nesch (34.), 2:1 Miller (48.). Gelbrot für Reinholz (78.) Sulz und Kalafatis (89.) Zell.