Ortenau Oberschopfheim verliert zum Start

(cbs). Am vergangenen Sonntag startete die erste Oberschopfheimer Luftgewehr- Mannschaft in die neue Südbadenligasaison. Auf der modernen Schießsportanlage in Lauf hießen die Gegner SSVG Brigachtal II und KKSV Buchholz. Ohne die etatmäßige Nummer eins Anne Gasser, die noch immer an einer Verletzung laboriert, tat sich die junge Oberschopfheimer Mannschaft noch schwer. Gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Brigachtal hatte das Team nicht den Hauch einer Chance. Lediglich Rückkehrerin Michela Huck konnte auf Position eins mit starken 392 Ringen den Punkt für Oberschopfheim gewinnen. Die anderen vier Paarungen gingen allesamt an Brigachtal. Neuzugang Korvin Kürner hatte in seinem ersten Südbadenligawettkampf die Nerven noch nicht im Griff und verlor mit 385 zu 388 Ringen. Jennifer Pfeifer auf Position drei hatte ebenfalls noch nicht ihre beste Form erreicht und verlor gegen ihre namhafte Gegnerin mit 384 zu 395 Ringen. Ebenfalls ohne Chance waren Anne Kazmaier (374:388) und Youngster Edgar Schmidt auf Position fünf, der sich mit 362:376 geschlagen geben musste.