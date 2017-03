Ortenau Oberharmerbach überzeugt mit Kantersieg

VfR Willstätt – SV Oberwolfach 0:0. Der VfR fand in Durchgang eins einfach nicht in die Gänge, hatte dazu noch Glück, dass die Gäste ihre Chancen nicht zur Führung nutzen konnten. Erst nach Wiederbeginn zeigte Willstätt sein wahres Gesicht, wurd e mehr und mehr spielbestimmend. Doch man lies eine Handvoll guter Möglichkeiten ungenutzt. SV Oberharmerbach – FV Ebersweier 6:0 (0:0). Eine knappe halbe Stunde lang konnte der Gast aus Ebersweier auf einen Punktgewinn hoffen, doch nach dem 0:1 per Eigentor schwammen zunehmend alle Felle davon. In der Folge sah der Gast einem stürmisch angreifenden Spitzenreiter ins Gesicht, der seine Möglichkeiten ebenso eiskalt wie gnadenlos in Tore ummünzen konnte. Mit hervorragend vorgetragenen Angriffen zeigte der SVO, dass man zurecht die Liga anführt. Der Gegner wurde phasenweise vorgeführt, da war ein Klassenunterschied erkennbar. Tore: 1:0 Eigentor (29.), 2:0 M. Meier (32.), 3:0 M. Jilg (36.), 4:0 Gutmann (46.), 5:0 G. Boser (55.), 6:0 M. Meier (74.). VfR Elgersweier – SV Oberschopfheim 2:0 (0:0). Gastgeber VfR Elgersweier bot im ersten Spielabschnitt eine sehr gute Leistung, war ganz klar überlegen und hätte, wenn man das klare Chancenplus besser umgesetzt hätte, mit einem Riesenvorsprung in die Halbzeitpause gehen können. Doch lediglich Torjäger Atanas Karagyaurov traf ins Schwarze. Nach Wiederanspiel kamen die Gäste mit Windunterstützung besser ins Rennen, ohne dabei aber torgefährlich zu werden. Im Angriff fehlte den Gästen einfach die Durchschlagskraft, um wirkungsvoll zu werden. Tore: 1:0 Karagyaurov (50.), 2:0 D. Kirn (76.). FV Sulz – SV Rust 1:2 (1:2). Nach verschlafenem Auftakt schaffte es der FV aus Sulz im Derby gegen den SV Rust nicht mehr, den Schalter auf Sieg umzulegen. Erst nach dem Doppelschlag durch Gästespieler Cedrik Bernard zum 0:2 wurden die Gelb-Schwarzen wach, nicht nur ebenbürtig, sondern sogar spielbestimmend. Nach Kieseles frühem Anschlusstreffer keimte wieder Hoffnung auf einen Heimsieg auf. Doch entweder der Pfosten oder die Querlatte hinderten Kiesele und Binder am fälligen Ausgleich. Der FV Sulz versuchte alles, aber ohne Erfolg – die Punkte gehen nach Rust. Tore: 0:1 und 0:2 Bernard (3. + 20.), 1:2 J. Kiesele (23.). Gelb-rot für Hefter (75.) Rust. FV Unterharmersbach – SF Ichenheim 2:0 (1:0). Der FVU setzte sich im Verfolgerderby daheim gegen die SF aus Ichenheim mit 2:0 durch und bauten damit den guten dritten Tabellenrang noch weiter aus. Die Elf von Markus Eichhorn erkämpfte sich gegen die stark aufspielenden Gäste aus dem Ried regelrecht den Sieg, mussten dafür einiges an Einsatz bringen. Zwei Standards genügten den Hausherren, um sich mit einem Doppelpack von M. Schwarz über den neunten Dreier zu freuen. In der Schlussphase hätte die Heimelf den Sieg noch ausbauen können. Tore: 1:0 und 2:0 M. Schwarz (20. + 54). FV Ettenheim – SV Haslach 3:2 (0:1). Die gastgebende Griesbaum-Truppe begann die Begegnung gegen den SV Haslach etwas zurückhaltend, lies den Gegner kommen. Nach einer halben Stunde nutzte dies der Gast durch Tamburello zur Führung. Zwei Minuten nach Wiederbeginn glich Ernst aus, ehe Tamburello ein zweites Mal zuschlug. In der danach folgenden hektischen Phase hatte der FVE dann mehr Glück. Nachdem Michael Schwanz zum zweiten Male ausgleichen konnte, gelang im nach einer Dreiviertelstunde auch der entscheidende K.o.- Schlag. Tore: 0:1 G. Tamburello (29.), 1:1 A. Ernst (47.), 1:2 G. Tamburello (51.), 2:2 und 3:2 M. Schwanz (55. + 73.). Gelb-rot für D. Favara (55.) Haslach. S C Lahr U23 – FV Rammersweier 4:0 (2:0). Der FV Rammersweier muss aufpassen, dass man nicht wieder vom Abstiegssog erfasst wird. Dass es beim Schlusslicht aus Lahr auf der Dammenmühle eine 0:4-Packung geben würde, damit hatte man sicher nicht gerechnet. Die Lahrer nutzten ihre Möglichkeiten konsequent und lagen zur Pause schon mit 2:0 in Front. Als Julian Burg kurz nach der Pause zum 3:0 und nur wenig später Janosch Bologna 4:0 traf, war die Begegnung schon frühzeitig entschieden und der FVR resignierte. Tore: 1:0 O. Cantürk (38.), 2:0 J. Bologna (45. +2), 3 J. Burg (48.), 4:0 J. Bologna (64.). FSV Seelbach – Zeller FV 5:2 (2:1). Die Elf von Markus Lach zeigte wie am Vorsonntag beim Auswärtssieg in Rammersweier eine klasse Leistung und spielte sich abermals in die Siegerliste. Lediglich beim Anschlusstreffer, durch Alender per Foulelfmeter kam der FSV leicht ins Schwimmen, ehe nur vier Minuten später der dreifache Torschütze Kloos den alten Abstand wieder herstellte. In Halbzeit zwei hatte Seelbach wieder alles im Griff, sorgte mit zwei weiteren Treffern binnen drei Minuten für den verdienten Sieg. Tore: 1:0 Singler (10.), 2:0 Kloos (30.), 2:1 Alender (40./FE), 3:1 Kloos (44.), 4:1 Linster (50.), 5:1 Kloos (53,), 5:2 Baltrutat (65.).