Ortenau Nur mit Steigerung gelingt ein Punktgewinn

Das Team vom Bodensee ist eine erfahrene Südbadenligamannschaft. Beide Teams wissen, wo die Stärken und Schwächen des anderen liegen. Mit 28:27 entschied Hornberg das Hinspiel knapp für sich. Lange Zeit war es eine ausgeglichene Partie, die erst kurz vor dem Schlusspfiff durch ein Siebenmetertor entschieden wurde.

So bleibt auch der Ausgang in Steißlingen ungewiss, da beide Mannschaften bei Abrufen ihrer gewohnten Leistung auf Augenhöhe agieren. Der TuS nimmt als Tabellendritter die Favoritenrolle ein und wird sicherlich auch die bittere Hinspielpleite wettmachen wollen. Die Heidig-Sieben will sich davon jedoch nicht beirren lassen.

Besonders der SG-Angriff sollte wieder mit vielen Ideen auflaufen, um sich gegen die offensiv agierende TuS-Abwehr durchsetzen zu können. Außerdem muss die SG Hornberg/Lauterbach das Tempospiel des TuS Steißlingen unterbinden. Im Gegenzug wird es aber unerlässlich sein, dass die Schwarzwälderinnen eine Schippe drauf legen, wenn sie zu punkten kommen will. Nur so haben sie eine Chance. Es bleibt abzuwarten, wer auf seiten der SG nach überstandener Krankheit oder nach verletzungsbedingter Pause das Training aufnehmen konnte und am Samstag einsatzbereit sein wird. Die Partie findet in der Mindlestalhalle in Steißlingen statt.