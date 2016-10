Ortenau Novum für den RSV Schuttertal

(do). Bezirksliga: RG Lahr – ASC Kappel (Samstag, 20 Uhr). Zwei Kämpfe stehen in der Vorrunde 2016 noch aus und die RG Lahr hat sich nach dem Aufstieg in die Bezirksliga bisher sehr gut geschlagen. Und das obwohl die Lahrer fast ausschließlich mit Schülern an den Start gehen und das wohl jüngste Team der Liga stellen. Nachdem am vergangenen Wochenende der ASV Altenheim besiegt werden konnte, befindet sich das Team der Trainer Toni Oldak und Andreas Steinbach momentan auf dem vierten Tabellenplatz.

Am morgigen Samstag steht nun ein Großkampftag in der Schulturnhalle in Kuhbach an. Ab 15.30 Uhr ringen alle drei Jugendmannschaften zu Hause. Anschließend geht die erste Mannschaft auf die Matte. Eine Woche später tritt die RG Lahr auswärts um 18 Uhr gegen den SV Eschbach II an. Die RG Lahr bestreitet am 22. Oktober zudem den Vorkampf des Spitzenduells zwischen dem SV Eschbach und der RKG Freiburg 2000 in der zweiten Bundesliga. Da die Lahrer Edi Semke und Julian Steinbach in Eschbach ringen, werden vor Ort viele Lahrer Fans erwartet.