Ortenau Nonnenweier gewinnt Schwanau-Derby

In der zweiten Hälfte wurden die Anfangsminuten zur Schlüsselphase, in der die Gastgeber hellwach agierten. Die 5:1-Abwehr griff nun noch geschlossener zu, Torhüter Jonas Walter konnte sich gleich mehrfach auszeichnen. Variable Treffer, mal über die erste, dann auch über die zweite Phase, brachten Schutterzell weg vom Kontrahenten. Über 20:15 (36.) wuchs der Vorsprung schnell über 24:18 (44.) und sogar 29:19 (49.). Die SG musste sich zeitweise vorkommen wie in einer Schleuderkugel, so vehement wurde sie vom SVS auseinandergenommen. Die Gastgeber nahmen dann das Tempo etwas heraus, konnten jedoch sicher das 33:25 einfahren.

"Gerade die starke zweite Hälfte verdeutlicht, dass das Resultat auch in der Höhe verdient ausgefallen ist", meinte SV-Akteur Marco Kurz nach der Begegnung. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; Tscherter 2, M. Heitzmann 5, Fischinger 1, S. Heitzmann 12/3, Ruf, Hügli, Kurz 3, Schrempp 6/1, Dieter, Wohlschlegel 3, Müller 1. Hornberg/Lauterbach: Wöhrle, Ecker; Fabiano 4, Langenbacher 5/3, J. Moosmann 1, Haas, Molitor, F. Moosmann 2, Marvin Schaumann 3, Staiger 2, Maximo Schaumann 6, R. Moosmann 2.

(ebl). TuS Schuttern – TuS Schutterwald II 33:31 (19:14). Zu einem Handballkrimi entwickelte sich die Begegnung der letztjährigen Tabellennachbarn in der Offohalle­ – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Das von Axel Schmidt trainierte Heimteam ging engagiert ins spiel. Besonders Neuzugang Henk de Weijer zeigte, dass er die erhoffte Verstärkung im Rückraum und in der Abwehr des TuS Schuttern werden kann. Mit schönen Toren und gekonnten Anspielen sorgte auch er dafür, dass die Partie bis zum 8:8 (13.) offen blieb.

Danach steigerte sich die Abwehr des Heimteams, über schnelle Gegenstöße wurde eine Sechs-Tore-Führung erzielt (15:9, 21.). Dieser Vorsprung konnte bis zum 19:13 (28.) auch mit dem zweiten Anzug des Gastgebers gehalten werden, ehe Schutterwald durch seinen Topscorer Gabriel Oertel zum Halbzeitstand von 19:14 verkürzen konnte.

In der zweite Hälfte stellte Schutterwald seinen Torwartjoker Michael Knuth zwischen die Pfosten – und der Oldie zeigte gleich mit einem gehaltenen Tempogegenstoß seine Klasse. So kämpfte sich Schutterwald zurück, schaffte beim 26:26 den Ausgleich und ging durch Andreas Huck sogar mit 27:28 in Führung (51.).

Beim Heimteam kamen unangenehme Erinnerungen an die letzten Partien gegen Schutterwald hoch, als der Spielverlauf der Gleiche war. Doch dieses Mal nahmen die Youngster des Gastgebers das Heft in die Hand. Mit jeweils zwei Toren drehten Flo Kopf und Nico Eble die Partie und brachten ihr Team wieder mit 31:28 in Front (55.).

Schutterwald gab sich jedoch nicht geschlagen und war beim 31:30 (58.) wieder dran. Nun kamen die Minuten des Jüngsten im Schutterner Team: Nick Dittrich brachte den TuS mit zwei Toren innerhalb von 30 Sekunden endgültig auf die Siegerstraße. TuS Schuttern: Silberer, John; Krug, Kopf 9/3, Tascher, de Weijer 7, Lischke 1, Nienstedt 3, Metzger, Dittrich 4, Eble 8, Wendlinger, Gündogdu 1. TuS Schutterwald II: Schulz 6, Schulz 1, Junker 7,Spinner, Stoltzenberg, Spinner, Behmann 3, Bross, Wiedenmann 1, Knuth, Oertel 9, Schnebelt, Huck 4, Urban. (näg). Bezirksklasse Freiburg-Oberrhein: TB Kenzingen II – TG Altdorf 28:31 . Die TGA brauchte bis zum 6:6, um richtig im Spiel anzukommen und im Anschluss in Führung zu gehen. Wenn das Tempo stimmte, passte meist auch der Altdorfer Abschluss, jedoch war noch Sand im Getriebe der Gäste, die es die ganze Partie über nicht schafften, sich vorentscheidend abzusetzen. In den richtigen Momenten verwandelte Altdorf aber seine Chancen, die Tormänner lieferten einen großen Beitrag, vor allem Simon Heim machte in seiner Heimatstadt ein starkes Spiel: mit zehn Treffern war er erfolgreichster Werfer und immer wieder auch Ideengeber. Im Endeffekt gewann die TGA verdient, hat aber bestimmt auch noch Luft nach oben.Am kommenden Wochenende hat Altdorf spielfrei, am 4. Oktober steht dann das Auswärtsspiel gegen den TV Todtnau an TG Altdorf: Brossmer, Klein, Schick, Max Enderlin 4, Jens Bauer 4, Renate Möller 2, Heim 10, Dautel 4, Zeiser 2, Fabian Enderlin 1, Reiner 4, Vetter, Nägele.