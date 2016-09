(lh). Dem KSV Hofstetten steht nach dem schief gegangenen Saisonstart gleich die nächste schwere Aufgabe bevor. Er muss beim KSK Furtwangen antreten. Die 9:13- Niederlage gegen den Titelfavoriten KSV Rheinfelden bewertet Hofstettens Coach Hansi Megerle nicht "als Beinbruch." Immerhin war die Top-Begegnung in der Oberliga Südbaden lange Zeit offen, ehe sie für Hofstetten einen unglücklichen Verlauf nahm. Viel mehr schmerzt Megerle, dass "Rotsünder" Markus Neumaier seine Nerven nicht im Griff hatte und nicht nur für den Kampf bei den Breg-Ringern, sondern möglicherweise auch im prestigeträchtigen Derby gegen den VfK Mühlenbach am 17. September fehlen wird. Das Urteil des Rechtsausschusses ist noch nicht eingegangen. Dass Lokalrivale KSV Haslach seinen Kampf gegen den KSK Furtwangen von Samstag auf den Sonntag verlegte, kam dem KSV Hofstetten nicht ungelegen. So konnte der nächste Gegner unter die Lupe genommen und Schwachstellen ausfindig gemacht werden. Nach zwei Abstiegen in Folge haben sich die Furtwangener redlich bemüht, eine schlagkräftige Truppe für die Oberliga auf die Beine zu stellen. Der 15:11 Sieg in Haslach gibt den Machern erst einmal recht. Verstecken braucht sich die Megerle-Zehn aber keinesfalls. Selbst ohne 75 kg-Mann Markus Neumaier kann sie dem Regionalliga-Absteiger die Stirn bieten, dürfte sogar ausgeglichener besetzt sein. Trümpfe des KSK sind Ionut-Georgian Hamzu, Marcel Wolber, Sascha Weinauge und Felix Pfaff. Deren Kreise gilt es entscheidend einzuengen. Kampfbeginn in der Halle des Otto-Hahn-Gymnasiums in Furtwangen ist um 20 Uhr. Die zweite Mannschaft des KSV Hofstetten reist zur Zweitliga-Reserve des SV Eschbach 1967 und ist klarer Außenseiter. Anpfiff in der Mehrzweckhalle Eschbach ist um 18 Uhr. Die dritte KSV-Staffel hat kampffrei und kann es sich aussuchen, ob sie die Kameraden in Furtwangen oder in Eschbach unterstützt.