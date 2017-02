Ortenau Nachwuchs freut sich auf Hallenzauber

65 Teams, 137 Spiele, mehr als 650 Nachwuchsfußballer – das sind die 37. Lahrer Jugend-Stadtmeisterschaften in Zahlen.

Doch nur wer das alljährliche Hallenspektakel des Sportclubs Lahr selbst schon einmal live miterlebt hat, weiß warum diese Lahrer Traditionsveranstaltung für den Fußballnachwuchs der absolute Höhepunkt der Hallensaison ist. Der Startschuss des Turniers fällt am Freitagnachmittag um 15 Uhr mit den Vorrundenspielen bei den D 2-Junioren. Um 17.15 Uhr wird das Turnier bei den D 1-Junioren angepfiffen. Ab 17.45 Uhr ermitteln zuerst die C 1-Junioren und ab 19.30 Uhr die C 2-Junioren die Teilnehmer für die Finalspiele. Erste Dribbeleinheiten und Übungen stehen aber bereits am heutigen Donnerstagabend auf dem Programm, wenn an fünf Stationen des DFB-Fußballabzeichens die besten Lahrer Balltechniker gesucht werden.

Am Samstag finden ab 10.30 Uhr die Vorrundenspiele bei den E 2-Junioren und ab 12.30 Uhr bei den E 1/F 1-Junioren statt. Ab 14.45 Uhr werden in der Halle zwei die Platzierungsspiele und ab 15.15 Uhr in der Halle eins die mit großer Spannung erwarteten acht Endspiele angepfiffen. Welche Teams diesmal die begehrten Sparkassen-Wanderpokale gewonnen haben, wird spätestens am Samstagabend gegen 17.30 Uhr feststehen, wenn die große Siegerehrungs-Show beginnt. Überreicht werden die Pokal von Oberbürgermeister und Schirmherr Wolfgang G. Müller sowie dem "Füchsle" des SC Freiburg. Aufgrund des Spielplans in der Fußball-Bundesliga war es diesmal allerdings nicht möglich, einen Profi der Breisgauer nach Lahr locken zu können. Die Akteure von Christian Streich spielen am Sonntag (17.30 Uhr) zu Hause gegen den 1. FC Köln, die Konzentration gilt daher der Heimpartie. Zwar waren die Verantwortlichen des SC Lahr um Chef-Organisator Stefan Wölfle "schon ein wenig enttäuscht". Allerdings sei es auch bei den Stadtmeisterschaften zuvor keine Selbstverständlichkeit gewesen, acht Jahre lang einen Bundesligaprofi des SCF begrüßen zu können. Generell dürfte der SC Lahr ohnehin der einzige Verein in Südbaden sein, der bis dato Jahr für Jahr einen Profi präsentieren konnte. Der Besuch eines SC-Spielers sei zwar stets ein Highlight gewesen – im Mittelpunkt stünden aber die Spiele, die Kinder und deren Traum, den Pokal des Stadtmeisters in die Höhe strecken zu können. "Der Besuch eines Profis war eher das ›i‹-Tüpfelchen, aber die Kinder dürfen niemals in den Hintergrund rücken. Das darf nicht sein", so Wölfle.