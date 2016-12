Ortenau Mit gutem Gefühl in Winterpause

Die letzte Auswärtsfahrt des Kalenderjahrs führt den SCL nach Kuppenheim (Platz zehn/28 Punkte). Die Aufgabenstellung ist aus Sicht der Ortenauer nicht weniger anspruchsvoll einzustufen als in den Vorwochen. Beide Teams verbinden kuriose Gemeinsamkeiten: Nur durch lediglich einen Punkt getrennt, das Ganze bei einem fast identischen Torverhältnis. In Kurzform: Viele Treffer erzielt, aber auch eindeutig viel zu viele kassiert. "Jetzt nochmals zu punkten, wäre auf verschiedenen Ebenen wichtig. Zum einen mit Blick auf die Tabelle, denn so groß sind die Abstände zu den letzten Plätzen nicht. Zum anderen würde es der Mannschaft ein besseres Gefühl auf dem Weg in die Winterpause vermitteln", sagt SC-Vorsitzender Frank Müller.

Am Einsatzwillen soll es nicht mangeln, Team und Trainer würden nach der langen Runde nochmals alles auf den Platz zu bringen versuchen, sicherte Coach Oliver Dewes nach dem verlorenen Derby gegen den Kehler FV zu.

Die Gastgeber verfügen über einen breit angelegten Kader, der an guten Tagen auch den Spitzenteams der Liga Paroli bieten kann. Im Hinspiel hinterließen die Kuppenheimer in Lahr einen tadellosen Eindruck. Erst in letzter Sekunde retteten die Lahrer ein 3:3-Remis. Personell sieht es auf Lahrer Seite mittelprächtig aus. Morgen fehlt in jedem Fall der beruflich bedingt nicht zur Verfügung stehende Abwehrspieler Sascha Bohl. Fraglich ist zudem noch das Mitwirken von Mittelfeldkraft Violand Kerellaj. (fis). Kehler FV – FC Auggen (Samstag, 14.30 Uhr). Bei den Hausherren, die noch auf den fünften Platz klettern könnten, ist nach dem Sieg beim SC Lahr ein wenig Ruhe eingekehrt. KFV-Trainer Alexander Hassenstein war zwar zufrieden mit dem Ergebnis, nicht aber mit dem gesamten Auftritt über 90 Minuten "Wir haben gerade im Spielaufbau noch zu viele Fehler praktiziert und dadurch dem Gegner Chancen gegeben", so Hassenstein.