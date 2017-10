Ortenau Meißenheims Zweite setzt Serie fort

(tom). HTV Meißenheim 2 – ETSV Offenburg 31:28 (14:9). Auch nach dem dritten Spieltag bleibt die Meißenheimer Reserve verlustpunktfrei. Die Gastgeber verwandelten schnell ein 3:4 (8.) in ein 9:4 (14.), bauten auf diesem Vorsprung bis zur Pause hin sicher auf. Offenburg fiel im Angriff nichts ein, da die Meißenheimer Abwehr viel zu sicher stand. Wenn es nach eroberten Bällen galt, Tempo aufzunehmen, konnte der Riedverein immer wieder gewinnbringend zum Erfolg kommen. Der HTV baute seine Führung bis zum 20:12 (35.) mittels einfacher Treffer aus, was eine Vorentscheidung bedeutete. Es sollte sogar noch deutlicher werden, denn die Gäste bauten deutlich ab. Bis zum Zwischenstand von 26:16 (44.) gab Meißenheim tüchtig Gas, wechselte danach mehr und mehr durch, um dabei die Kontrolle aber niemals aus der Hand zu geben. Über 28:20 (48.) trudelte die Partie aus, wobei den Gästen nicht mehr als ein wenig Ergebnisverschönerung vergönnt war. HTV Meißenheim II: D. Velz, Blum; Biegert 1, Labusch 1, Vollmer 4, Mattes 3, Elsing, Ostermann 2, Nickert 13/2, P. Vel 2, Link 4, Hasemann 1. ETSV Offenburg: Schendekehl; Lingenfelder 1, Weißer 3, Jehle 6/3, Martens 4, Fitz 2, Bönte, Vogt 4, Liebert 1, Brüns 1, Welle 4, Abele 2, Späth.

(tom). Kehler TS – TuS Nonnenweier 30:33 (11:17). Acht Strafzeiten und zwei Platzverweise waren die Begleiterscheinungen der nicht unerwartet ruppigen Begegnung. Die ersten 30 Minuten waren eine enge Angelegenheit, in deren Verlauf die Führung einige Male wechselte. Die Gäste aus dem Ried konnten sich allmählich besser auf die Kehler Angriffswege einstellen, legten beim 9:12 (25.) zunächst drei Treffer vor, woraus sich aufgrund vieler Kehler Fehler bis zur Pause gar sechs entwickelten.

Die Hausherren versuchten, unmittelbar nach dem Seitenwechsel mehr Tempo und Druck zu erzeugen, wollten schnellstens den Rückstand verkürzen. Doch die TuS-Abwehr ließ sich nicht zu Fehlern verleiten und auch nicht durch Härte aus der Reserve locken. Über 18:23 (40.) blieben die Gäste sicher vorne, zumal auch noch Kehls Florian Brodowsky infolge der dritten Zeitstrafe vom Platz flog (43.). Die Turnerschaft rannte weiterhin entschlossen an, bekam allerdings nur so viel Raum, wie es der Gegner zuließ. Trotz Platzverweises für Sven Hierlinger (59.) behielt Nonnenweier stets die Kontrolle, ließ Kehl zwar noch herankommen. Mehr als drei Treffer Abstand waren für die Grenzstädter nicht mehr drin. TuS Nonnenweier: Haag, Nippes; Oberle 10, Hatt, Frek 2/1, Häß 1, Schätzle 2, Ostermann 9, Dietsche 2, Stahl 2, Ziegler 3, Schaller 2, Hierlinger. (ps). HGW Hofweier 2 – HSG Ortenau Süd 2 34:27 (15:10). Deutlicher, als es das Ergebnis ausdrückt, war die Überlegenheit der Gastgeber beim 34:27–Heimsieg für Tobias Rufs Truppe. Nur weil man in der Abwehr zu lasch agierte, konnte die Mannschaft von Ralf Volk 27 Treffer im Gehäuse von Marcel Hilger unterbringen. Schon vor der Pause hatte die Zweite aus Hofweier für klare Verhältnisse gesorgt: Der Spielstand von 14:8 nach 28 Minuten war die Folge.