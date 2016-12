Ortenau Meißenheim liefert die bisher schwächste Saisonleistung ab

Der Tabellenführer konnte auf dem Feld schalten und walten, wie er wollte. Heuberger wechselte durch, eine Serie vom 13:15 (38.) zum 13:20 (45.) entschied die Begegnung. Kleine Brüche ergaben sich mit dem Einbau der neuen Spieler, "weil das Zeit gebraucht hat. Im Angriff waren wir dann zeitweise nicht mehr so konsequent. Allerdings war das ein guter Schritt für die Mannschaft. Wenn es phasenweise nicht mehr so rund läuft, muss man eben auch mal nicht primär auf das nächste Tor aus sein, sondern clever spielen", so der Altenheimer Coach. "Die Mannschaft hat souverän agiert, es war ein guter Auftritt über die meiste Zeit." TuS Altenheim: Freund, Grangé; Reuter 1, Teufel, Fels 3, Strosack 6, Meinlschmidt 3, Höfer 1, Bachmann, Valha 6/5, Lefevre 3, Kugler, Weidtmann 2. (tom). HTV Meißenheim – TB Kenzingen 26:28 (13:15). Nach der bitteren Niederlage saß HTV-Trainer Frank Ehrhardt rätselnd auf der Bank. "Das war mit Abstand unser schwächstes Saisonspiel, ausgerechnet gegen einen Gegner, den man eigentlich schlagen muss", so Ehrhardt.

Seine Mannschaft hatte gut begonnen, führte schnell mit 3:0 (6.). Dann aber drehte sich das Geschehen, der Riedverein fand mit Ausnahme von Nico Vollmers Versuchen kaum einen Weg an der Kenzinger Defensive vorbei.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schienen die Meißenheimer entschlossen, den Rückstand umzubiegen. Manuel Hügli glich per Doppelpack zum 17:17 (38.) aus. Auffällig blieb die Fehlerquote, was es den Breisgauern immer wieder erlaubte, aufs Neue zu enteilen. Das Muster blieb erhalten bis zum 21:21 (44.). Der Aufsteiger erlebte danach acht Minuten kollektiven Tiefschlafs zum 21:27 (52.). Ehrhardt reagierte mit einer Auszeit, die Hausherren kamen bis auf 26:27 (57.) heran. Dann parierte Mikucionis einen freien Ball von der Außenposition, Eidukonis verwandelte per Gegenstoß – aus war der Traum. "Wenn du sechs Treffer in fünf Minuten aufholst, zeigt das, was mit der richtigen Einstellung heute möglich gewesen wäre", merkte Ehrhardt an. HTV Meißenheim: Velz, Irslinger; Bauch, Funke 3, Fortin 1, Vollmer 8/2, Obergfell 1, Schröder, Wilhelm 2, Baumann 2, Geppert 2, Schäfer, Hügli 7. TB Kenzingen: Mikucionis; Pommeranz, Michelbach 2, Jäger 9/4, Hüglin 1, Eidukonis 9, Gehring, Winkler 2, Fedorov 2, Rollinger 1, Rasikevicius 2. (lb). TuS Steißlingen – TuS Ottenheim 27:24 (18:11). Trotz personeller Notlage gut gekämpft, dennoch wieder nichts Zählbares mitgenommen – so könnte man das Fazit aus Ottenheimer Sicht zusammenfassen. Ohne Mirco Jentsch, der beruflich passen musste, hatte Trainer Daniel Hasemann noch zehn Feldspieler im Kader. Davon war Robin Ziegler nur für Notfälle vorgesehen. Schon in der ersten Halbzeit musste Maximilian Betzler mit Schulterproblemen vom Feld und als David Heim in der 51. Spielminute den 24:22-Anschlusstreffer markierte, kugelte er sich dabei einen Finger aus. Fortan waren es noch sieben Feldspieler.