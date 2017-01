Ortenau Martin Leukel bleibt

Nach einem einvernehmlichen Gespräch mit Sportvorstand Urban Krämer und dem Spielausschussvorsitzenden Michael Brosamer wurde die Vertragsverlängerung traditionell formlos per Handschlag besiegelt. Damit geht Martin Leukel beim Sportclub geht nun schon in die vierte Saison. Gleichzeitig hat auch Co-Trainer Michael Singler seine Bereitschaft zugesagt.

Leukel kam in der Saison 2014/15 auf die Kommandobrücke des SC und führte die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga in seinem ersten Jahr wieder zurück in diese Sielklasse. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt als Aufsteiger in der letzten Saison war es zunächst oberste Priorität, die Klasse zu halten und zweitens möglichst viele Eigengewächse einzubauen. Dem Trainerteam Leukel/Singler ist es sehr gut gelungen, die talentierten Hofstetter A-Jugendspieler zu integrieren.

Das Landesliga-Team liegt nach einer hervorragenden Hinrunde punktgleich mit dem FV Schutterwald auf Rang drei, nur vier Zähler hinter dem TuS Durbach. In Hofstetten ist alles gespannt, ob der Sportclub nach der Winterpause – wenn alle verletzten Spieler wieder mit an Bord sind – bei der Vergabe der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden kann. Acht Spieltage stand die Elf von Martin Leukel an der Tabellenspitze der Landesliga und befindet sich jetzt in Lauerstellung. Und wer den Trainer kennt, der weiß – sein Ziel ist es, oben mitzuspielen.