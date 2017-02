Ortenau Martin Frenk erhält Auszeichnung

Frenk berichtete, dass in Südbaden 2016 mehr als 45 Lehrgänge in allen Disziplinen stattfanden. Der Verband förderte sie mit 20 000 Euro, weitere Aktivitäten von Vereinen und Jugend mit weiteren 10 000 Euro. Zudem fanden 14 Lehrgänge der "Nachwuchs-Fördergruppen" in allen Reiterringen mit 170 Kindern und Jugendlichen statt. Die Maßnahmen wurden mit 7000 Euro gefördert.

Den Kampf angesagt hat der Verband einer Ausbreitung der infektiösen "Druse"-Krankheit. Frenk mahnte die Vereine, den Verband in seiner strikten Linie zu unterstützen. Erkrankte Tiere müssten im Stall isoliert gestellt werden, dürften im Krankheitsverlauf nicht nach draußen. "Dem Ziel der Krankheitsbekämpfung muss oberste Priorität eingeräumt werden", unterstrich er.

Die Versammlung bestätigte Schnebel, Frenk und Iris Keller (Vorsitzende Reiterring Oberrhein) als Mitglieder der Landeskommission. Zugestimmt wurde einer Erhöhung des BSB-Beitrags ab 1. Januar 2018 um 0,50 Euro pro erwachsenem und 0,30 Euro pro jugendlichem Mitglied.

Außerdem wurde die Satzung geändert: Neu aufzunehmende Vereine müssen künftig eine einmalige Aufnahmegebühr von 750 Euro entrichten. Mit nur sieben Personen könnten heute bereits neue Vereine gegründet werden. Vielfach seien das aber Verbandsanhängsel, die auch keine eigenen Veranstaltungen ausrichteten. Die Satzungsänderung soll helfen, jüngere Entwicklungen einzudämmen.

Aufgrund der anstehenden französischen Gebietsreformen steht noch nicht fest, ob ab 2018 noch Eurodistrikt-Turniere ausgerichtet werden. Geehrt wurde Ursula Röderer (Bodensee) mit der goldenen Verbandsehrennadel. Hanna Hoppe, Lara-Sophie Strohm (beide Schwarzwald-Baar), Josephine Burger (Villingen) und Janis Brunner (Hotzenwald) wurden neu in den Regionalkader aufgenommen.