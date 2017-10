Ortenau Leukel-Elf verliert chancenlos

Die Elf von Martin Leukel unterlag praktisch chancenlos mit 0:5, was SC-Vorstand Edgar Mäntele mit folgenden Worten kommentierte: "Heute mussten wir notgedrungen mit der halben "Zweiten" antreten, was sich letztendlich auch im Ergebnis wiederspiegelt." Und trotzdem verkaufte sich der Tabellenletzte recht tapfer und hätte mit etwas Glück das 0:1 mit in die Pause nehmen können. Doch praktisch mit dem Halbzeitpfiff fiel FV-Spielführer Sergej Triller das Leder nach einem Gewühl im Hofstetter Strafraum vor die Füße – die Vorentscheidung zum 2:0 für die Gastgeber.

SC-Trainer Martin Leukel musste sein Team wieder einmal komplett umkrempeln und hatte Dominik Hertlein in der Viererkette gegen Lörrachs Torjäger Buba Ceesay gestellt. Der Plan ging voll auf, denn Hertlein hatte den besten Torschützen des Tabellenfünften im Griff, sodass dieser in Durchgang zwei ausgewechselt wurde. Es war unter dem Strich aber trotzdem zu wenig, denn die Lörrach-Brombacher Gefahr ging nun von der anderen Seite aus.

Drei gute Möglichkeiten in den ersten zehn Minuten ließen erkennen, dass die Elf von Ralf Moser Chef auf dem Rasen war. Debütant Michael Obert im Hofstetter Tor machte seine Sache gut und rettete mehrfach eins gegen eins. In der 23. Minute war auch er geschlagen, als ein Hofstetter Ballverlust in der eigenen Hälfte das 1:0 bedeutete. Nils Mayer ließ Obert keine Chance. Lörrach-Brombach drängte auf das zweite Tor, doch der Sportclub hielt dagegen. Eine SC-Halbchance von Nils Kaspar war für FV-Keeper Dominik Lüchinger kein Problem. In der 45. Minute, als alle schon mit dem Pausenpfiff rechneten, gelang Triller das 2:0.