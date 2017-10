Ortenau Lahrer Turnerinnen ganz stark

(red/skl). Am Sonntag startete die Mannschaft der TG Breisgau in mit den beiden Lahrerinnen Anastassia Cybin und Luisa Huber in die zweite Jahreshälfte der Bundesligasaison. Nach dem vierten Platz im ersten Wettkampf wollte die Mannschaft dieses Ergebnis halten sowie Fehler vom ersten Wettkampf verbessern. Doch der Wettkampf stand unter keinem guten Stern. Nachdem sich die Bundeskaderturnerinnen Cybin und Huber drei Tage vor dem Wettkampf verletzten und keinen vollen Mehrkampf turnen konnten, war erneut Not am Mann. So kam es, dass die Turnerinnen trotz des Einsatzes von Lara Vetter, die normalerweise in der 2. Mannschaft antritt, an Sprung und Boden nur mit vier Turnerinnen an den Start gingen und somit keine Streichwertung hatten.