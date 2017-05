Ortenau Künftig Südbadenliga statt Bundesliga

(tom). Beim Turnier in Günzburg scheiterten die Ortenauer nach zwei Niederlagen (23:29 gegen HSG Konstanz, 17:20 gegen HG Oftersheim/Schwetzingen) bereits in der Vorrunde. Damit war jede weitere Chance auf die Qualifikation für die nationale Endausscheidung in Aalen Mitte Juni dahin.

Keine Frage: Das Aus ist für alle Beteiligten eine große Enttäuschung. Ein Jahr hatten die Vorbereitungen gedauert, mit klarer Priorität war die erneute Bundesliga-Qualifikation verfolgt worden. Nachdem die Pläne nun in Schall und Rauch aufgingen, stellt sich die Frage nach den Ursachen und wie es künftig weitergehen kann. Eines betonte SG-Trainer Jürgen Brandstaeter auf Nachfrage: "An der Motivation hat es nicht gelegen. Die Mannschaft wollte, ist aber auch auf Gegner von starker Qualität getroffen." Die Unterschiede seien in ganz einfachen Punkten zu suchen. "Auf dem Dorf trainieren wir dreimal intensiv die Woche, größere Vereine mit Bundesliga-Überbau im Seniorenbereich aber sechs- bis siebenmal. Das muss man auch sehen."

Dennoch: Die Chance zum Erreichen des vorgegebenen Ziels war da. Vergangene Woche bedeutete die Niederlage gegen frischere, unter dem Strich auch bessere Bittenfelder einen ersten Einschnitt. Unerwähnt dürfe laut Brand­staeter aber auch nicht bleiben, dass die Mannen aus dem Ried sowohl vergangene Woche als auch in Günzburg (nach vierstündiger Anreise) jeweils zweimal nacheinander hätten antreten müssen. "Wir haben letztlich zu viele Fehler gemacht. So hatten wir gegen Konstanz in der zweiten Hälfte keine Chance mehr, gegen Oftersheim hat es dann auch nicht mehr gereicht", konstatierte ein enttäuschter SG-Coach.