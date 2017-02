Ortenau KSV Hofstetten möchte abräumen

Hofstettens Greco-Trainer Manuel Krämer freut sich auf diese Wettkämpfe und ist sich sicher: "Das wird ein heißes Spektakel". Krämer und Freistil-Coach Mario Allgaier haben eine schlagkräftige Mannschaft vor allem bei den Aktiven zusammengestellt. So wird Luca Lauble in der Gewichtsklasse bis 66 kg, Jan Allgaier (80 kg), Fabian Hofer (80 kg), Dominik Wölfle (71 kg), Patrick Neumaier (85 kg) und Julian Neumaier (85 kg) an den Start gehen.

Die DRB-Kaderringer Lauble und Neumaier brauchen sich nicht über die Südbadischen Meisterschaften für die Deutschen Titelkämpfe qualifizieren, weil sie ohnehin schon gesetzt sind. Trotzdem nehmen sie an dieser Meisterschaft teil und werten die "Südbadischen" damit deutlich auf.

Bereits vor einer Woche hatten bei den Südbadischen Meisterschaften der A-Junioren im griechisch-römischen Stil Patrick Neumaier und Elias Allgaier in Urloffen die Farben des KSV Hofstetten vertreten. In der Gewichtsklasse bis 58 kg musste sich Allgaier in fünf Kämpfen lediglich einmal hauchdünn mit 3:5 Punkten gegen Silas Rombach vom SV Eschbach 1967 geschlagen geben, wodurch er am Ende auf dem zweiten Platz landete. Aufgrund dieser guten Platzierung, darf sich Allgaier durchaus berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an den Deutsche Meisterschaften machen.