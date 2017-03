Der SCO kann nicht mehr gewinnen. Auch im Derby am Samstag gegen Altdorf reichte es, vom Zeitpunkt des Ausgleichs her sogar glücklich, wieder nur zu einem Punkt. SC Orschweier – FSV Altdorf II 2:2 (1:1). Die Anfangsphase gehörte dem Gast, die nicht unverdient in Führung gingen. Schwab glich für die danach stärker werdende Heimelf aus. Nach Wiederbeginn endlich mehr Engagement des SC, der das Spiel in den Griff bekam, nicht aber J. Hösel, der zum 1:2 abstaubte. Als sich schon alle mit einem Auswärtssieg abfanden, glückte Benz doch noch der Ausgleich. Tore: 0:1 M. Mösch (22.), 1:1 Schwab (37.), 1:2 Hösel (61.), 2:2 Benz (90.+1). SSV Schwaibach – SV Münchweier 1:4 (1:1). Während der SV Münchweier, durch den Vierer-Pack ihres Spielertrainers Marco Spitzer, einen weiteren Schritt in die richtige Richtung tat, bleibt der gastgebende SSV weiterhin stark abstiegsbedroht, fiel auf den vorletzten Rang zurück. Die Gäste waren an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft. Doch den ersten Treffer erzielten die Hausherren, was den Gast nicht aus der Bahn warf. Angetrieben vom Spielertrainer beackerten sie das Tor des SSV und glichen noch vor der Pause aus. Abschnitt zwei gehörte dann ganz den Gästen. Tore: 1:0 Rösch (10.), 1:1, 1:2, 1:3 und 1:4 M. Spitzer (15., 55./HE, 70./FE und 79.). SV Berghaupten – SV Kippenheim 1:2 (0:0). Eine recht unglückliche Heimniederlage musste das Schlusslicht aus Berghaupten gestern gegen den Spitzenreiter aus Kippenheim hinnehmen. Anfangs hatte der Gast Vorteile, ehe sich der SVB besser zurechtfand, jedoch ging es torlos in die Pause. Nach gut einer Stunde brachte Hasan Uka per Strafstoß seine Farben in Front. Doch Gästetrainer Kaiser glich nur wenig später aus. Als sich dann alles mit einem Remis abfand, das auch gerecht gewesen wäre, schlug Kippenheim durch Umit Sen zum 1:2 zu. Tore: 1:0 H. Uka (67./FE), 1:1 F. Kaiser (76.), 1:2 U. Sen (89./FE). SV Diersburg – SV Mühlenbach 5:2 (1:1). Diersburg knüpfte beim gestrigen glatten 5:2-Heimerfolg nahtlos an die zuletzt gute Leistung in Kippenheim an und gewann auch in der Klarheit verdient. Mit etwas veränderter, verjüngter Formation ging der SVD das wichtige Spiel konzentriert an, musste aber wieder einem Rückstand hinterher laufen. Der Ausgleich durch Maassen vor der Pause war emorm wichtig. Nach Wiederanspiel wurde Diersburg dann spielbestimmend. Aus einer stabilen Abwehr rollte Angriff auf Angriff auf das Gästetor. Tore: 0:1 Meier (17.), 1:1 Maassen (20.), 2:1 Schäfer (52.), 3:1 Götz (63.), 4:1 Ehret (73./HE), 5:1 Schäfer (77.), 5:2 Meier (88.). FC Kirnbach – SV Steinach 3:1 (2:0). Der weiter ums Überleben kämpfende FCK befindet sich weiter auf dem Weg aus der Gefahrenzone. Die Hausherren waren vom Anspiel weg hellwach und setzte den Gast gleich unter Druck. Doch es dauerte über eine halbe Stunde, ehe sich die Überlegenheit auch zählbar ausdrückte. Schmieder mit dem 1:0 setzte die Weichen auf Heimsieg. Wichtig dabei das 2:0 kurz vor dem Seitenwechsel. Den Gästen blieb dann nur noch der 1:3-Ehrentreffer. Tore: 1:0 B. Schmider (36.), 2:0 und 3:0 Chr. Daxkobler (43. + 90.+2), 3:1 V. Guarino (90.+3). ASV Nordrach – SC Kuhb-/Reichenbach 1:1 (1:1). In dieser Begegnung, trennten sich der ASV vom SC Kuhbach/Reichenbach 1:1 unentschieden, ein Ergebnis, das, wenn man die gesamten neunzig Minuten Revue passieren lässt, sicher in Ordnung geht. Aus dem laufenden Spiel heraus fanden die Akteure nicht den Weg ins Tor, es bedurfte zweier Strafstöße. Den Anfang machten die Gäste bereits in der Anfangsphase, aber nur gute zehn Mintuen später glich der ASV aus. Tore: 0:1 Ziegler (20./FE), 1:1 T. Eble (35./FE). Gelb-rot Volk (25. ASV). SG Non-/Allmannsweier – DJK Prinzbach 2:0 (1:0). Die SG Nonnen-/Allmannsweier hat den Siegeszug der DJK aus Prinzbach gestoppt, den Tabellendritten in die Schranken verwiesen und sich mit diesem Dreier hinter die Jung-Truppe platzieren konnte. Die Gäste kamen besser ins Spiel, doch der Gastgeber wurde nicht nur ebenbürtig, sondern stärker und ging in Führung. Nach Wiederbeginn ein offener Schlagabtausch. Fischer sorgte mit dem 2:0 in der letzter Sekunde für die Entscheidung. Tore: 1:0 Bass (38.), 2:0 Fischer (90.). Spvgg Schiltach – FV Dinglingen 2:1 (1:0). Die Spvgg. kam im Kellerderby daheim gegen das Schlusslicht aus Dinglingen zu einem wichtigen Sieg. Für den Aufsteiger dürfte es nach dieser Niederlage schwer werden, doch noch das rettende Ufer zu erreichen. Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Begegnung und hätte am Ende ein Remis gestanden, hätte es dem Spielverlauf entsprochen. Denn ein unglückliches Eigentor in der Schlussphase besiegelte die Niederlage der Gäste. Tore: 1:0 D. Sening (3.), 1:1 M. Berne (70.), 2:1 Eigentor (85.).