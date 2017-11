Ortenau Kippenheim empfängt alten Bekannten

VfR Hornberg – SV Münchweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Der SVM gab zuletzt eine 2:0-Führung gegen den SV Steinach noch aus der Hand. Coach Marco Spitzer nimmt sein Team in die Pflicht: "Ich bin vom letzten Spiel sehr enttäuscht. Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt und verdient geführt. Nach dem Wechsel wurde unsere Leistung immer schlechter und wir haben den Gegner aufgebaut. Gegen den VfR erwarte ich über das gesamte Spiel eine Leistung wie in der ersten Halbzeit zuletzt. Personell sollte es besser aussehen." SV Grafenhausen – SG Nonnenweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Nonnenweier will die gute Serie ausbauen und den nächsten Sieg einfahren, um die Spitze zu verteidigen. "Wir haben gegen den VfR keine gute erste Hälfte gespielt. Wegen der Steigerung nach der Pause geht das Ergebnis in Ordnung, aber wir müssen uns weiter verbessern. Mit dem SV kommt der nächste starke Aufsteiger auf uns zu", warnt SG-Coach Sebastian Blum. FC Kirnbach – FSV Altdorf 2 (Sonntag, 14.30 Uhr). Nachdem Altdorf unfreiwillig eine Pause einlegen musste, hofft FSV-Coach Steffen Fleig darauf, wieder gut in den Rhythmus zu kommen: "Im Training werden wir die ganze Woche den Fokus voll auf das schwere Spiel in Kirnbach legen. Es wird von der ersten Minute an wichtig sein, sich voll und ganz auf den kleinen Kunstrasen einzustellen, eine gute Ordnung zu haben und wenig Standards zuzulassen", betont Fleig, "wir sind heiß und wollen drei Punkte aus dem Kinzigtal mitnehmen."

SV Mühlenbach – SC Orsch­weier (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Tabellenzweite empfängt den Vierten im Spitzenspiel. Im engen Meisterkampf will der SCO einen wichtigen Schritt machen. Coach Florian Ey weiß um die Brisanz: "Wir haben gegen Grafenhausen aufgrund einer guten zweiten Halbzeit verdient gewonnen. In Mühlenbach erwartet uns ein Kampfspiel. Wir brauchen wirklich einen guten Tag, um dort bestehen zu können und Punkte mit nach Hause zu nehmen." SV Kippenheim – SC Kuhbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Mehr Abstiegskampf geht nicht: Der Tabellenvorletzte trifft auf den Letzten. Beide Teams starteten vor der Saison mit ganz anderen Zielen. Für beide geht es im direkten Duell - neben den Punkten - darum, sich für den weiteren Abstiegskampf Selbstvertrauen zu holen. Zudem erhält die Partie Brisanz, weil Fabian Kaiser auf der Gästebank sitzt und somit zu seinem Ex-Verein, den er erst vor der Saison verlassen hat, zurückkehrt. Kreisliga A Nord FC Ottenheim – TuS Windsch­läg (Sonntag 14:30 Uhr). Am vergangenen Sonntag glückte die Premiere des FCOTrainers Sven Wagner hervorragend. Mit 4:1 konnte man sich beim direkten Konkurrenten Auenheim durchsetzen. Das neu erlangte Selbstbewusstsein soll in die kommenden Spiele mitgenommen werden, um bis zur Winterpause viele Punkte zu sammeln. DJK Tiergarten Haslach – SV Oberschopfheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Nachdem der SV Oberschopfheim gegen Hochkaräter der Liga zwei Pleiten in Folge einstecken musste, folgte gegen ein Team das oben mitspielt, auch wieder ein klarer Erfolg. Beim 5:1 gegen Wagshurst ließ der SV jedoch in der Defensive zu viel zu. In Haslach dürfte die Abwehr mindestens genauso sehr gefordert sein, denn die DJK stellt nach den Gästen eine der gefährlichsten Offensivreihen.