Ortenau Kehl-Truppe zeigt sich von ihrer besten Seite

SV Oberwolfach – FV Ettenheim 5:1 (2:1). Nach der 2:0-Führung und dem Anschlussteffer gleich nach Wiederbeginn das 3:1. Danach etwa zwanzig Minuten etwas Leerlauf seitens der Hausherren, die aber wieder anzogen, dem Gast keine Chance ließen. Tore: 1:0 J. Wolf 26.), 2:0 Chr. Dieterle (32.), 2:1 J. Enderle (38./FE), 3:1 Burger (48.), 4:1 S. Dieterle (77.), 5:1 T. Sum (90.).

FV Ebersweier – SV Rust 4:3 (1:2). In Ebersweier standen sich zwei starke Mannschaften gegenüber, die sich gegenseitig hart bekämpften, beide gewinnen wollten. Der FVE zunächst überlegen, was die Gäste wenig beeindruckte. Martins Führung machte Gästetrainer Grüninger nicht nur wett, sondern drehte das Ergebnis zur Pause zugunsten des SVR. Nach Wiederbeginn viel Druck seitens Ebersweier, nach drei Toren schien der Heimsieg perfekt. Rust gab sich zwar noch nicht ganz geschlagen, doch es reichte nicht mehr ganz zu einem Punkt. Tore: 1:0 Martin (6.), 1:1 Grüninger (41.), 1:2 Grüninger (44.,), 2:2 Martin (60.), 3:2 Dautner (65.), 4:2 Lamm (70.), 4:3 Hefter (83.). VfR Willstätt – SV Oberschopfheim (2:0). Die Talfahrt des SV Oberschopfheim hält an. Seit dem hoch gewonnen Viertelfinalpokalspiel herrscht Flaute. Auch gestern reichte es nicht, sich wieder in die Siegerliste einzutragen. Die Gäste agierten im ersten Abschnitt sehr defensiv, wollten erst Sicherheit bekommen, dem VfR nicht ins offene Messer laufen. Ein Doppelschlag Bountaouf/Huft innerhalb von 120 Sekunden brachte Willstätt auf die Siegerstraße. Die Gäste nach Wiederanspiel zwar mutiger, doch die Mühe war vergebens. Tore: 1:0 Bounatouf (33.), 2:0 Huft (35.). SV Oberharmersbach – VfR Elgersweier 2:2 (0:0). Der Spitzenreiter kann den Punktverlust daheim gegen den starken VfR aus Elgersweier verkraften, bleibt weiter in der erfolgreichen Spur. Und unterm Strich gesehen geht das Remis in Ordnung. Der SVO hätte vielleicht einen weiteren Sieg schreiben könnten, wenn man vor der Pause hätte vorlegen können. Möglichkeiten dazu waren gegeben. Erst nach dem Wechsel gelang Haubold die Führung. Elgersweier dadurch wenig beeindruckt, traf durch Kirn zum Ausgleich. Am Ende stand ein gerechtes Remis. Tore: 1:0 Haubold (48.), 1:1 Kirn (52.), 2:1 Haubold (82.), 2:2 D. Wussler (89.). FSV Seelbach – FV Sulz 2:3 (1:1). Seelbach musste gegen Sulz eine Heimniederlage einstecken, steckt damit im Keller fest. Die Zuschauer kamen beim 2:3 für die Gäste aber voll auf ihre Kosten, sahen ein Spiel zweier ziemlich gleichwertiger Mannschaften, die sich nichts schenkten. Nach dem 1:1-Pausenstand hatte der FSV die Möglichkeit, ein weiteres Mal in Führung zu gehen, traf aber nicht. Was Seelbach nicht schaffte, das gelang den Gästen durch Martens. Hoffnung nach dem 2:2, doch in der Schlussphase kassierte man das 2:3. Tore: 1:0 Linster (30.), 1:1 Reinholz (43.), 1:2 Martens (75.), 2:2 Fehrenbacher (85.), 2:3 Reinholz (89.). SC Lahr U23 – FV Unterharmersbach 2:4 (1:1). Der FVU setzt den Vorwärtsmarsch fort und sieht sich jetzt schon auf dem sechsten Tabellenrang. In Lahr traf man wieder auf einen spielerisch gut agierenden Neuling, der den Rückstand wegstecken und ausgleichen konnte. Erst als die Gäste Mitte des zweiten Durchgangs auf 1:3 davonzogen, wurde der Favorit seiner Rolle gerecht. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Lahrer war nur von kurzer Dauer und kam zu spät. Denn Ben-Aissa setzte mit dem 4:2 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Tore: 0:1 Knäble (17.), 1:1 Schwarz (36.), 1:2 Ben-Aissa (57.), 1:3 Cl. Lehmann (69.), 2:3 Kehloufi (79.), 2:4 Ben-Aissa (90.+3). FV Rammersweier – SV Haslach 1:3 (0:1). Der in den letzten Spielen sehr erfolgerich agierende SV Haslach sorgte mit dem Auswärtssieg in Rammersweier für eine kleine Überraschung. Das gastgebende Team zeigte erneut eine mannschaftlich sehr geschlossene Leistung, entführte Sieg und Punkte und spielte sich damit unter die Top-Five. Kurz vor Seitenwechsel gelang Tamburello die Gästeführung, die Hubanic bald nach Seitenwechsel ausbauen konnte. Mit einer solchen Gegenwehr hatte der FV Rammersweier sichtlich nicht gerechnet. Tore: 0:1 Tamburello (42.), 0:2 Hubanic (51.), 0:3 Tamburello (54.), 1:3 Hetzel (57.). Zeller FV – SF Ichenheim 3:1 (0:1). Ichenheim hatte es selbst in der Hand, zumindest einen Zähler mit auf die Heimreise zu nehmen. Auf dem schwer bespielbaren Grün in Zell hatten beide Mannschaften gleichermaßen Probleme. Miller brachte die Heimelf schon bald in Führung. Mit dem 2:0 nach der Pause durch Alenders Strafstoß hatte der ZVF einen Sieg vor den Augen. Nach dem Anschlusstreffer vergaben die Gäste durch Szkibick (Strafstoß) die Chance zum Ausgleich, kassierten in der Nachspielzeit das 3:1. Tore: 1:0 Miller (14.), 2:0 Alender (62./FE), 2:1 Szkibick (82.), 3:1 Kalafatis (90.+2).