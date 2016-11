Ortenau Ichenheim rechnet sich etwas aus

Die Sulzer stehen unter Druck, es droht das weitere Abrutschen in Richtung hinere Plätze. FVS-Coach Reiner Heitz will in Ettenheim auf keinen Fall verlieren, "wir wären aber schon mit einem Remis zufrieden." Bei der Niederlage gegen Lahr II blieb nicht verborgen, dass einige Leistungsträger ihrer Form hinterherhinken. "Die Mannschaft muss begreifen, dass man auch in der Bezirksliga immer an die Leistungsgrenze gehen muss. Zudem müssen wir schauen, dass wir nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen", so Heitz.

Zu hoffen bleibt aus Sulzer Sicht, dass Till Olbrich und Mario Pies dem Team wieder mehr Stabilität verleihen.

(tom). FSV Seelbach – SV Oberschopfheim (Samstag, 14.30 Uhr). Erweist sich der am Wochenende stattfindende Katharinenmarkt aus Sicht der Gastgeber als gutes Omen? Zumindest der Personalbestand des FSV (Platz 13/ 15 Punkte) verbessert sich wieder ein wenig. "Wenn Markt ist, will eben jeder möglichst im Kader stehen", merkt Seelbachs sportlicher Leiter Patrick Toth mit einer Prise Galgenhumor an.