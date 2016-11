Ortenau Huber hofft auf Nominierung

In Schwäbisch Gmünd starteten rund 170 Athleten aus 14 Landesturnverbänden beim Deutschland-Pokal der Kunstturner. Jeweils vier Sportler einer Mannschaft mussten gegeneinander antreten, die drei besten Übungen wurden jeweils gewertet.

In der Klasse der Neun- und Zehnjährigen kämpften 14 Mannschaften um den Pokal. Tom Huber zeigte einen guten Wettkampf (51,775 Punkte) mit kleinen Fehlern. Er überzeugte besonders am Boden (9,25) mit einer Übung, die keiner der 60 Konkurrenten übertraf. Am Reck (9,25) gelang ihm die drittbeste Übung.

Mit 159,050 Zählern gewannen Huber und seine Mannschaft die Silbermedaille, vor dem Badischen Turner-Bund (156,675) und hinter Sieger Berlin (163,40). Die Leistungen des Ortenauers lassen nun auf eine Nominierung für den Bundeskader des DTB für das Jahr 2017 hoffen. Hubers Trainerin Dagmar Junggeburth zeigte sich hinterher mit den Leistungen ihres Schützlings zufrieden.