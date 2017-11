Ortenau Hofstetten marschiert weiter

Nachdem auch Luca Lauble in einem mitreißenden Kampf den starken Gastringer Franco Kovacs mit 5:3 besiegte, der erst in der Schlussphase aufkam, gingen die Hausherren mit einem komfortablen 12:0 Halbzeitstand in die verdiente Pause. Danach waren die Gäste am Zug. Mehmed Gazi gewann kampflos, da Hofstetten die 86 kg Klasse nicht besetzte. Im Anschluss verlor Marius Allgaier (Hofstetten) gegen Eduard Semke mit 2:18 und gab einen Vierer ab.