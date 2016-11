Ortenau Hofstetten glänzend aufgelegt

SC-Trainer Martin Leukel war nach dem Schlusspfiff hellauf begeistert: "Wir sahen ein sehr intensives Spiel mit einer Klasse-Halbzeit unserer Elf. Als Oppenau in Durchgang zwei drängte, hätten wir mit unseren Konterchancen das dritte Tor machen müssen, was Ruhe ins Spiel gebracht hätte". Doch einer hatte da etwas dagegen: J. Torrente Poveda, Oppenaus Keeper, der an diesen Tag stark hielt. Schon in den ersten fünf Minuten machte TuS-Keeper Poveda zwei "Hundertprozentige" zunichte, beide Male hielt er glänzend gegen Jannik Schwörer. Ohne Poveda hätte es nach zehn Minuten sogar 3:0 stehen können, so klar dominierte der Sportclub die erste Phase des Spiels. Jonas Krämer war jeweils Ausgangspunkt der guten Möglichkeiten.

Manuel Buchholz fasst sich ein Herz – 1:0

Die Elf von Markus Mayer konnte erstmals in der 19. Minute hoffen, als Moritz Mischall den mitgelaufenen Nicola Herrmann bediente und dieser am Hofstetter Schlussmann Daniel Lupfer scheiterte. In der 24. Minute das 1:0. Manuel Buchholz fasste sich ein Herz, zog aus 20 Metern ab, und Poveda war geschlagen. Nur eine Minute später fast das 2:0. Einen Freistoß von Manuel Buchholz wuchtete Jonas Krämer aufs Tor, wieder war Poveda sensationell zur Stelle. Als in der 38. Minute Michael Krämer mit einem genialen Pass Manuel Buchholz bediente, konnte Oppenaus Schlussmann nur mit Foul klären, gelb für Poveda und Elfmeter für Hofstetten. Der Gefoulte verwandelte selbst – 2:0. Vom Tabellendritten war in Durchgang eins nicht viel zu sehen, nur Dominic Huber probierte es mal aus 20 Metern (44.) – drüber. So ging es mit dem 2:0 in die Pause.