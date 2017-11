Ortenau HC vergeigt Hallenauftakt

Und nicht zuletzt müssen die Ortenauer auch ohne ausgebildeten Torhüter auskommen. Lukas Pawletta ist ursprünglich Feldspieler, wurde in den vergangenen Wochen bereits auf dem Feld angesichts der Situation "umfunktioniert". Die Umstellung ist insbesondere in der Halle schwierig, da das Tempo viel höher ist als auf dem Feld. Dass dieser Prozess, gerade auch die Abstimmung zwischen Torhüter und Abwehr, nicht von heute auf morgen reibungslos funktionieren kann, versteht sich von alleine. "Defensiv waren wir nicht geordnet genug, die Abstimmung ist ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Aber es rächt sich, wenn man vorne die Tore nicht macht. Gernsbach hat uns in der Beziehung vorgemacht, wie es gehen kann", merkte Schultheiß an.

Der Kontrahent war im Vorfeld als schlagbar eingeschätzt worden, die Pleite stellte einen ersten Nackenschlag dar. In personeller Hinsicht hätte Lahr Vorteile haben müssen, da die Gäste nur zwei Auswechselkräfte aufwiesen. Doch der Faktor stellte sich nicht als Plus heraus.

Zusammenfassend war die erste Lahrer Hälfte alles andere als optimal, die zweite zumindest annehmbar, wenngleich wenig fehlerfrei. "Die Zielsetzung Klassenerhalt könnte noch härter werden als in der Vergangenheit. Wir müssen einige Dinge besser machen", so Schultheiß.