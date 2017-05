Ortenau Haslacher trotzen der Hitze

Einzig Emelie Grießbaum kam im Siebenkampf der Altersklasse W14 nicht an ihr Ergebnis heran. Grund dafür war ein fehlender gültiger Versuch beim Hochsprung und dafür gab es natürlich keine Punkte, so dass nur der letzte Platz zu Buche stand. Grießbaum hatte dennoch zwei Bestleistungen vorzuweisen. Sie warf den Speer um über fünf Meter weiter auf 26,23 Meter und über die 80 Meter Hürden lief sie 15,34 Sekunden.

Die herausragende Teilnehmerin der Schmider Schützlinge war Emily Kimmig. Sie war als eine der Favoritinnen ins Nordbadische angereist, und die 14-Jährige steigerte sich zu einer sensationellen Bestleistung und heimste den Titel ein. Kimmig ließ 23 Teilnehmerinnen hinter sich. Groß war die Freude bei ihrem Trainer Frank Schmider, den Vereinskameraden und den mitgereisten Eltern. Kimmig gewann den Blockwettkampf Wurf der W14 mit 2412 Punkten, mit dieser Punktzahl übertraf sie sogar die Norm für die Deutschen Meisterschaften um 62 Punkte und lag 58 Punkte vor der Zweitplatzierten von der LG Baar. Vier Bestleistungen, über 100 Meter in 13,77 Sekunden, 13,27 Sekunden über 80 Meter Hürden, 9,29 Meter mit der Kugel und 25,40 Meter beim Diskuswurf, waren Grundlage dieses Erfolges. Im Weitsprung sprang Kimmig immerhin 4,64 Meter.

Beim gleichen Wettbewerb starteten auch ihre Mannschaftskameradinnen Sara Disselhoff und Hannah Vetter. Disselhoff zerrte sich bei der zweiten Disziplin, dem 80 Meter Hürden Lauf, war dadurch gehandicapt und kam dennoch auf den zehnten Rang mit 2107 Punkten, Vetter lag im Endergebnis mit 2039 Punkten an zwölfter Position. Disselhoff erzielte eine neue persönliche Bestleistung beim Kugelstoßen mit 6,89 Meter, Vetter steigerte ihre Punktzahl gleich um über 100 Punkte. Drei Bestleistungen, über 80 Meter Hürden in 16,03 Sekunden, sprang 4,62 Meter weit, ihr Diskus flog auf 18,29 Meter, krönten ihre Vorstellung. Rebecca Singler erfüllte die Hoffnungen, die in sie gesetzt wurden. Bei der W12, ebenfalls Block Wurf, holte sie Bronze mit 2025 Punkten. Neben ihren persönlichen Bestleistungen über die 60 Meter Hürden (11,36 Sekunden) und den 10,74 Sekunden über die 75 Meter, der schnellsten Zeit aller Teilnehmerinnen, sprang die 12-Jährige noch 4,46 Meter weit und die Kugel stieß sie auf 6,40 Meter. Vor der letzten Disziplin Diskuswurf lag sie aussichtsreich im Rennen und hatte noch gute Aussichten auf die Silber- und bei optimalem Wurf sogar noch auf die Goldmedaille. Am Schluss rettete sie ihren dritten Rang gerade noch so, denn mit dem Diskus rief sie nicht ihre gewohnten Leistungen ab und blieb mit 14,27 Metern deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück.