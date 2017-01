Ortenau Haslacher Junioren trumpfen mächtig auf

Bei den ersten Bezirksmeisterschaften des Jahres 2017 im freien Stil in Kappel am vergangenen Wochenende, zeigte die Haslacher Staffel um ihre Trainer Thorsten Allgaier, Michael Duffner und Jürgen Ringwald erneut, in welcher guten Form sie sich befindet. Nach den erfolgreichen Aufstiegskämpfen, die am Dreikönigstag den Aufstieg in die höchste Jugendliga Südbadens mit sich brachten, zeigten sich die Jungs wieder einmal in bestechender Form.