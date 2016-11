Ortenau Haslacher gewinnen in Schuttertal hauchdünn

Begonnen hatte alles am Samstagabend um 20.00 Uhr in der Ausweichhalle in Dörlinbach. Eine ansehnliche Zuschauerschar aus Schuttertal und eine zahlenmäßig große Anhängerschaft aus dem Kinzigtal feuerten ihre Schützlinge jeweils lautstark an, so dass eine Superstimmung vorherrschte. A lle Kämpfe waren auf ihre Art und Weise spannend und zeigten ausgezeichneten und fairen Sport. Gleich eine Überraschung brachte der erste Kampf im Leichtgewicht. Der Schuttertäler Manuel Schmalz sah sich dem Neuzugang der Gäste, dem ehemaligen Regionalligaringer und Ex-Mühlenbacher Istvan Szrovski gegenüber. Dieser zeigte seine Sonderklasse mit einem Schultersieg in der zweiten Minute. Die beiden Josefs, Josef Maßner vom RSV Schuttertal und Josef Kempf vom KSV Haslach, lieferten sich einen zähen Schwergewichtskampf, den der Gastgeber mit 2:0 für sich entschied. Felix Jenter hatte auf Haslacher Seite keinen Gegner, so dass die vier Punkte ins Schuttertal gingen. Mühe hatte Igor Gavrilita, bis er den einen Punkt gegen seinen Widersacher Martin Himmelsbach erkämpft hatte. Mit 7:3 Wertungspunkten bezwang Timo Stiffel dank seiner Technik und Schnelligkeit seinen Gegner Johannes Hummel. Mit 7:6 für Haslach ging es in die Pause.

Die in ihn gesetzten Hoffnungen auf einen Vierer erfüllte Viorel Ghita mit Ruhe und Übersicht gegen Raphael Fehrenbacher. Keinen richtigen Zugang zu Pascal Fehrenbacher fand Jonathan Eble, so dass ihn der Schuttertäler nach sechs Kampfminuten knapp mit 1:0 besiegte. Gegen das Ass der Gastgeber, den Siegringer Tomi Claudiu Hinoveanu, nutze dem routinierten Voijtech Benedek seine ganze Erfahrung nichts. Er musste mit der 0:3 Niederlage leben. Insgesamt gesehen war diesmal das Quäntchen Glück, das im Sport für einen Erfolg nun einmal notwendig ist, auf Seiten der Hansjakobstädter, die die beiden Punkte zufrieden mit ins Kinzigtal nahmen.

Haslachs Trainer Lars Schuler bescheinigte seiner Mannschaft eine gute kämpferische Einstellung und Gesamtleistung. „Diesmal waren wir am Schluss die glücklichen Sieger. Ausschlaggebend war unser Neuzugang im Leichtgewicht, Istvan Szurovski“, bilanzierte der Haslacher Coach.