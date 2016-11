Ortenau "Haben das Zeug dazu, dort zu bestehen"

(mat). FV Ettenheim –­ VfR Elgersweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Für die Hausherren geht es am heimischen Mühlenweg gegen den Aufsteiger. Der Last-Minute-Treffer des FV Sulz, durch den die Rohan­städter am vergangenen Spieltag noch mit 2:3 verloren, hängt den Ettenheimern noch in den Kleidern. Es war ein Rückschlag im Abstiegskampf, es scheint immer schwerer, den Anschluss zu schaffen. Ettenheim ist Vorletzter, punktgleich mit Schlusslicht SC Lahr II. Gegen Elgersweier, Drittletzter und mit drei Punkten vor dem FVE, ist ein Heimsieg Pflicht. "Gegen den direkten Konkurrenten gilt es dreifach zu punkten, um vor der Winterpause den Abstand zu verkürzen. Wir müssen defensiv viel stabiler stehen als zuletzt, vorne sind wir eigentlich immer für ein Tor gut", sagt Ettenheims Coach Torsten Griesbaum. (fis). SV Oberharmersbach – SF Ichenheim (Samstag, 14.30 Uhr). Die vergangene Niederlage beim VfR Willstätt können die Sportfreunde Ichenheim halbwegs gut verkraften. Und auch beim Spitzenreiter SV Oberharmersbach, der zuletzt knapp gegen Rust gewann, können die Gäste ohne Druck auflaufen. Immerhin: Die SFI sind das bislang einzige Team, das den Hausherren eine Niederlage beigebracht hat. Nach unten hin hat Ichenheim einen Puffer, der größere Druck lastet auf den Hauherren, die Rang eins verteidigen wollen. (fis). FV Unterharmersbach – FV Sulz (Samstag, 17 Uhr). Die Gäste haben zuletzt in Ettenheim dreifach gepunktet, nun geht es zum Team von Ex-Trainer Markus Eichhorn. FVS-Coach Reiner Heitz freute sich nach dem Sieg beim FVE nicht nur über die drei Punkte, sondern auch darüber, dass Torjäger Jens Kiesele seine Flaute beenden konnte. Mit einem Doppelpack stellte der Sulzer Goalgetter die Weichen nach dem Rückstand auf Sieg. "Es war sicher kein gutes Spiel, aber die Mannschaft hat es sich verdient. Und es freut mich, dass bei Jens der Konten mal wieder geplatzt ist und er auch wieder einfache Tore macht", so Heitz. Beim FVU stehen die Gäste als Außenseiter auf dem Platz. "Unterharmersbach ist wieder richtig in der Spur. Da wäre ich schon mit einem Remis zufrieden", so Heitz. (red). SC Lahr II –­ SV Oberschopfheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Vier Punkte aus den vergangenen zwei Partien haben die Hausherren zuletzt gesammelt, so soll es weitergehen. Oberschopfheim hat zuletzt dreimal verloren und während beim SC Lahr II die Formkurve nach oben zu zeigen scheint, müssen die Gäste den Blick immer mehr nach unten richten. Zwar hat der SVO auf die Lahrer noch sieben Punkte Vorsprung, in der bedrohlichen Zone ist man aber allemal angekommen. Mit einem Heimsieg könnten die Lahrer die Gäste noch tiefer in den Abstiegsstrudel reißen. (tom/fis). FSV Seelbach – SV Rust (Sonntag, 14.30 Uhr). War der vergangene Heimsieg über Oberschopfheim die Wende für die Seelbacher? Das wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber immerhin hat das Team von Trainer Markus Lach ein klein wenig sein angekratztes Selbstvertrauen aufbessern können. An der Zielsetzung hat sich nichts geändert. "20 Punkte wären nach dieser alles andere als einfachen Vorrunde eine Basis, auf der wir im neuen Jahr aufbauen könnten", sagt Lach. Die Mannschaft weiß, dass mehr kommen muss gegen Rust (Platz neun/20 Punkte) und kommende Woche zum Jahresabschluss bei Lachs Ex-Verein Ichenheim. Gegen die individuell ausgewogen besetzten, vielfach aber auch zu unbeständig auftretenden Gäste könnte ein Punktgewinn aus FSV-Sicht durchaus drin sein. Zumal sich die Personallage weiterhin ganz langsam zu entspannen scheint.