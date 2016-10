Ortenau Gutach/Wolfach feiert ersten Saisonsieg

Während die SG sich in den ersten Spielen nur bedingt mit den deutlich stärker einzuschätzenden Gegnern messen konnte, stand gegen Brombach von Anfang an mehr auf dem Spiel. Entsprechend motiviert gingen die Gastgeber zu Werke. Rechtsaußen Tobias Aberle "Staigerbauer" brachte die SG nach knapp drei torlosen Minuten mit 1:0 in Führung, die Gäste glichen durch Nils Haunschild aus. Danach wechselte die Führung kontinuierlich. Stefan Staiger verstärkte den defensiven Mittelblock um Manuel Schmid, Tobias Aberle "Schüssele" und Nicolas Haas, was der Abwehr sichtlich Sicherheit verlieh. Zudem lieferten beide Torhüter Wolfgang Laiblin und Claudius Baumann eine starke Leistung ab.

Von Anfang an ließ man die Gäste aus dem Rückraum nicht zum Zug kommen, kassierte aber in der ersten Viertelstunde immer wieder Treffer über die vernachlässigten Außenpositionen.

Trotzdem war die SG voll im Spiel und konnte sich auch vorne gut gegen die offensive Deckung der Brombacher behaupten. Bis zum Abschluss legten die SG-Angreifer von Beginn an ein richtig starkes Spiel hin. Wäre da nicht der erneut mangelhafte Abschluss. Klarste Torchancen wurden ausgelassen, was Brombach zur Mitte der zweiten Hälfte im Spiel hielt. Statt mit mehr als 8:5 in Rückstand zu geraten, konnten sich die Gäste bei ihrem Schlussmann Daniel Schnepf und dem Aluminium bedanken, dass sie wieder auf 9:9 herankamen und zur Pause sogar schmeichelhaft mit 9:10 in Führung lagen. Defensiv gab es kaum Grund zur Beanstandung für das Trainerteam, nach vorne musste noch eine Schippe draufgelegt werden.