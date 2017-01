Ortenau Geschlossene Mannschaftsleistung

(smü). HSG Ortenau Süd – HR Rastatt/Niederbühl 38:30 (20:15). Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Gastgeber in Seelbach zurück in die Spur gefunden. Die Sieben von Damir Hasanovic steckte die vielen Ausfälle gut weg, lag zur Pause verdient in Führung. Die Defensive stand stabil und hatte den Gegner, der aufgrund einer Siegesserie mit breiter Brust angereist war, im Griff. Johannes Panther, der im Gehäuse der HSG begann, wurde im Lauf des Spiels von Stephan Richini abgelöst, der ebenfalls ein starker Rückhalt war.