Bei besten äußeren Bedingungen wurde am vergangenen Sonntag der Fair-Play-Spieltag für G- und F-Junioren während der Herbstrunde 2017 auf der Sportanlage "Vor Kuhbach" in Schiltach durchgeführt. Gastgeber war bei dieser Auflage die Jugendleitung der SpVgg Schiltach, welche die zahlreichen Spielerinnen und Spieler der Vereine FC Fischerbach, SC Kaltbrunn, SV Oberwolfach, FC Wolfach und der heimischen SpVgg Schiltach sowie die vielen mitgereisten Gäste bestens betreute und bewirtete. Die Turnierleitung oblag den Mitgliedern des Förderkreises der SpVgg Schiltach. Schön war es dem jüngsten Nachwuchs der Vereine zuzuschauen, der mit großen Elan, viel Spaß und viel Freude dem runden Leder nachjagte. Spontan gab es immer wieder großen Beifall ob dieser tollen Leistungen auf dem schönen Rasenspielfeld in Schiltach.