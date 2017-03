Ortenau FV Sulz will den SV Oberschopfheim nicht unterschätzen

Der FSV (Platz zwölf/21 Punkte) hat mit diesem Erfolgserlebnis im Abstiegskampf ein erstes Zeichen setzen können. Vorsicht ist dennoch geboten, denn am Sonntag fehlt Kapitän Matthias Schweiß, der gegen Haslach die Ampelkarte sah. Mit Rammersweier (Platz neun/25 Punkte) erwartet die Schuttertäler ein Kontrahent, der bisher eine Runde weit hinter den eigenen Ansprüchen absolviert. Der letztjährige Vizemeister kam lange nicht in Tritt, meldete sich aber zuletzt ausgerechnet bei Tabellenführer SV Oberharmersbach fulminant mit 5:1 zurück. Vor allem FV-Torjäger Marc Hug zeigte dabei einmal mehr seine Qualitäten. (fis). SV Oberschopfheim – FV Sulz (Sonntag, 15 Uhr). Aufgrund der Tabellenkon­stellation gehen die Gäste als Favorit aufs Feld. Gewarnt sind die Sulzer dennoch, zumal der SVO zuletzt gegen Unterharmersbach überraschte. Auch für Sulz-Trainer Reiner Heitz war das Ergebnis ein Fingerzeig: "Oberschopfheim hat eine gute Mannschaft, die an guten Tagen jeden schlagen kann. Da müssen wir von der ersten Minute an hellwach sein." Die Sulzer müssen auf Christian Reinholz, der Rot sah, verzichten (Heitz: "Ich habe die Szene, die dazu führte, nicht genau gesehen"). Der FVS will alles in die Waagschale werfen, für den gesperrten Reinholz könnte Markus Häberle in die Start-Elf rücken.

(fis/mat). SF Ichenheim – FV Ettenheim (Sonntag, 15 Uhr). Die Hausherren kamen am vergangenen Wochenende in Lahr zu einem Unentschieden. "Uns sind mit Lieb, Reichenbach und Szkibick aber gleich drei Stammkräfte kurzfristig weggefallen", betont SFI-Trainer Christian Thau, der mit der Punkteteilung dennoch leben konnte.

Zwar gewannen die Sportfreunde das Hinspiel in Ettenheim mit 4:1, doch Thau wiegelt ab: "Der deutliche Sieg in Ettenheim täuschte ein wenig über den wahren Spielverlauf damals hinweg. Die Gäste haben eine gute Mannschaft und werden alles daran setzen, bei uns zu punkten. Wir haben schon in Lahr gesehen: Wenn man keine 100 Prozent abruft, reicht es nicht."