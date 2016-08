Ortenau FV Sulz entführt aus Elgersweier alle Zähler

SV Oberwolfach – FV Ebersweier 4:2 (1:2). Die Zuschauer sahen ein hochklassiges Spiel, das der SVO für sich entschied. Dabei musste die Kehl-Truppe gleich zweimal einen Rückstand wettmachen. Der Neuling aus Ebersweier zeigte auch im dritten Spiel, dass man auch in dieser Liga seinen Mann stehen wird, stellte in Halbzeit eins die Hausherren mit zalreichen Kontern immer wieder vor Probleme. Erst nach einer Umstellung zu Beginn des zweiten Abschnitts liefs beim SVO besser. Die Gäste bauten in der Schlussphase etwas ab, blieben aber stets gefährlich. Tore: 0:1 Zanger (4.), 1:1 Burger (25.), 1:2 Zanger (39.), 2:2 und 3:2 Wolf (55. + 72.), 4:2 Burger (90./FE). Zeller FV – VfR Willstätt 2:1 (1:1). Im dritten Spiel fuhr der FVZ den ersten Dreier ein, präsentierte sich als Team, wirkte mannschaftlich geschlossen und durfte am Ende ein 2:1 bejubeln. Dabei begann es nicht gerade vielversprechend: nach knapp zehn Minuten geriet man in Rückstand. Sehr wichtig aber der Ausgleich kurz vor der Pause durch den jungen Miller, der mit einem herrlichen Kopfball dem Gästetorhüter keine Abwehrchance lies. Ein erneut gut vorgetragener Angriff veredelte Becker kurz nach dem Wechsel zum Siegtreffer.Tore: 0:1 Bounatouf (9./FE), 1:1 Miller (40.), 2:1 Becker (52.) Alle Sonntag 17h: VfR Elgersweier – FV Sulz 0:1. Der Aufsteiger aus Elgersweier ging gestern erstmals gänzlich ohne Punkte aus. Doch gegen den starken Gast aus Sulz kann man sicher verlieren. Die nicht unbedingt sehr erfolgreich in die neue Umgebung gestarteten Gäste zeigten beim Neuling, wie man’s macht. Geduldig sein und warten auf die Fehler des Gegners. Lange Zeit konnte der VfR sehr gut dagegenhalten, machte dem Favoriten das Leben schwer. Doch der konnte sich wieder mal auf die Qualitäten von Torjäger Kiesele verlassen. Tore: 0:1 Kiesele (75.) SV Oberschopfheim – FV Unterharmersbach 3:0 (1:0). Es ist sicher nicht so, dass der SV Oberschopfheim mit dem 3:0 den Gegner an die Wand spielte. Der Bruch-Elf kam sicher das frühe Tor in der dritten Minute zugute, als Gästespieler M. Schwarz nach Foulspiel schon den Platz verlassen musste, der fällige Strafstoß von Kaltenbach zum 1:0 genutzt wurde. In Überzahl ließ Oberschopfheim den Gast auch das Spiel machen und versuchte über Konter das Ergebnis zu erhöhen. Doch der FVU hatte auch gute Möglichkeiten, war aber im Abschluss zu glücklos. Tore: 1:0 Kaltenbach (3./FE), 2:0 Kaltenbach (80./FE), 3:0 M. Wenzel (83.). Rot für M. Schwarz (3.) FVU SV Rust – FV Ettenheim 3:2 (1:1). Die Grüninger-Truppe durfte nach neunzig Minuten im Derby gegen Ettenheim zwar drei Punkte einfahren, doch es war harte Arbeit, bis der Dreier unter Dach und Fach war. Die Ruster Führung durch Cedric Bernard konnte Schwanz nur zehn Minuten später egalisieren. So gings in die Pause. Rust konnte in Durchgang zwei erneut vorlegen, aber die Antwort der Gäste kam durch Enderle recht bald. Für die Entscheidung über den Sieger musste ein Eigentor des FVE herhalten. Zum Glück für den SVR. Tore: 1:0 Bernard (15.), 1 :1 Schwanz (25.), 2:1 Schmieder (54.), 2:2 Enderle (63./FE), 3:2 Eigentor (70.) SF Ichenheim – SC Lahr 2 U23 3:2 (3:1). Vielleicht etwas glücklich, aber aufgrund der vielen Torchancen nicht unverdient das knappe 3:2 der SF Ichenheim gegen die U23 des SC Lahr. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel setzte sich die Truppe von Chr. Thau nun sogar an die Spitze der Liga. Nach etwas verschlafener Anfangsphase, bestraft durch das 0:1 fanden die SF schnell zurück und drehten bis zur Pause das Ergebnis. Die Gäste kamen stark verbessert aus der Kabine zurück und machten mächtig Druck. Doch es gelang nur noch Ergebniskosmetik. Tore: 0:1 Oertel (7.), 1:1 Szkibick (17.), 2:1 Lang (22.), 3:1 Weber (43.), 3:2 Witt (60.) SV Haslach – FSV Seelbach 2:2 (2:2). Gästespieler Schäfer nutzte gleich den ersten Angriff zur Führung. Gastgeber Haslach wirkte durch das frühe Gegentor sichtlich geschockt und benötigte eine gewisse Zeit, sich zu erholen, neu zu sortieren. Das gelang alsbald und Hauers gelang der Ausgleich. Nur neun Minuten später Jubel im Lager des SVH, als Hauer sein Team sogar in Führung bringen konnte. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff ein etwas fragwürdiger Stafstoß für den Gast, den Himmelsbach zum Ausgleich nutzte. Und das wars dann auch. Tore: 0:1 Schäfer (1.), 1:1 Hauer (25.), 2:1 Tamburello (34.), 2:2 Himmelsbach (40./FE) FV Rammersweier – SV Oberharmersbach 0:2 (0:0). Der SVO ließ beim Gastspiel in Rammersweier angenehm von sich hören, entführte mit einer geschlosssenen Mannschaftsleistung beim Favoriten alle Zähler. Der FVR ist momentan weit von der letztjährigen Form entfernt, hatte Mühe, das gewohnte Passspiel aufzuziehen. Oberharmersbach versuchte durch viel Einsatz die Räume der Hausherren schon früh einzuengen und ließ Rammersweier einfach nicht ins Spiel kommen. Nach torloser erster Hälfte traf Jilg nach dem Wechsel doppelt für den Gast. Tore: 0:1 und 0.2 M. Jilg (59. + 75.).