Ortenau "Es ist zuletzt vieles kaputtgegangen"

Die weitere Zukunft der A-Jugend steht aktuell noch nicht fest. Fakt ist, dass mindestens fünf Spieler gehen werden. Alexander Velz (Mitte), Dennis Ammel (Linksaußen) und Fabrizio Spinner (Halblinks) wechseln zu Drittligist SG Köndringen/Teningen. Ben und Lukas Veith sind sich offenbar mit Oberligist TV Willstätt einig. Mit dem Rest des Kaders sind am heutigen Freitag Gespräche geplant.

Erörtert werden soll, ob den Jugendlichen Perspektiven im Zuge engerer Verzahnung zwischen erster Mannschaft (Landesliga) und A-Jugend (Südbadenliga) aufgezeigt werden können. Die Neubesetzung des Traineramts ist ebenso offen. "Derzeit steht noch nicht fest, wer die Mannschaft betreut", sagte SG-Jugendleiter Bernd Zürcher gestern auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Rücktritt Brandstaeters wurde am Mittwoch nach einer Sitzung offiziell und später via Pressemitteilung verkündet. Dem Trainer war wichtig, die Mannschaft zunächst persönlich zu unterrichten, ehe die Entscheidung öffentlich wurde. Brandstaeter "sieht sich nicht mehr in der Lage, die Mannschaft weiterhin ausreichend motivieren zu können", heißt es in der Presseerklärung. Ein Teilaspekt, da der langjährige Bundesligaspieler auch offen von "Dissonanzen mit der Vorstandschaft" spricht.