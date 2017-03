Ortenau "Es gab Torchancen auf beiden Seiten"

Von Beginn an versuchte Sand den Tabellenführer mit viel Laufarbeit und Pressing in dessen Hälfte zu stören. Doch das Kurzpass-Spiel von Potsdam wurde immer genauer, vor allem in Hälfte zwei. Nach zwei Eckbällen in Folge brachte Sand den Ball nicht aus der Gefahrzone heraus, das Leder kam auf der linken Seite zu Stefanie Draws, die eine Lücke in der Abwehr nutzte und aus 20 Metern ins lange Eck traf (81.). Anschließend ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und brachten den Sieg sicher über die Zeit. "Wir hatten in der zweiten Halbzeit beim Spielaufbau und beim Spiel gegen den Ball eine schwache Phase", so Dura, der aufgrund von Grippeerkrankungen und Verletzungen auch nicht genug Alternativen zur Verfügung hatte.

Steffi Jones war zum ersten Mal zu Gast in Sand. Sie nahm sich viel Zeit für Gespräche mit den Fans beider Lager und erfüllte geduldig die Autogrammwünsche. "Ich versuche, mindestens einmal pro Saison jeden Verein zu besuchen", sagte sie. "Es war schön hier und von der Größenordnung hört man, wenn die Leute applaudieren. Ich denke, dass ich nächste Saison wieder kommen darf, da Sand ja sehr gut in der Tabelle platziert ist." Auch das Spiel fand die Bundestrainerin interessant: "Es war sehr ansehnlich, war bei tollem Wetter Werbung für den Frauenfußball und es gab Torchancen auf beiden Seiten. Dennoch war Potsdam überlegen, was aufgrund der vielen Nationalspielerinnen vorhersehbar ist." SC Sand: Schlüter; Savin, Caldwell, van Bonn, Sandvej, Aschauer, Meyer (78. Vetterlein), Igwe (85. Meier), Chojnowski (57. Santos), Burger, Damnjanovic. 1. FFC Turbine Potsdam: Schmitz; Elsig, Wesely, (23. Draws), Schmidt, Kulis, Wälti, Aigbogun (37. Cramer), Rauch, Zadrazil (69. Kellond-Knight), Prasnikar, Huth. Tor: 0:1 Draws (81.). Z: 864.