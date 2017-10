(smü). Landesliga Nord Frauen: TuS Altenheim – HSG Hardt 30:16 (13:6). Die TuS-Damen durften ihren ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Landesliga bejubeln. Von Beginn zeigte die Mannschaft um Trainer Michael Cziollek, wozu sie fähig ist. Dabei habe sich die sehr gute Trainingsarbeit unter der Woche bestätigt, lobte der TuS-Coach. Nach einem kurzen Abtasten gingen die Gastgeberinnen in der siebten Minute mit 3:1 in Führung. Dank einer aggressiven Deckung eroberten die Altenheimerinnen immer wieder Bälle oder zwangen die Gegnerinnen zu schweren Würfen. Bis zum 6:5 konnte Hardt den Rückstand minimal halten, ehe Altenheim nochmals einen Zahn zulegte und über 9:5 eine 13:6-Pausenführung herauswarf. Auch nach dem Wechsel spielte die Cziollek-Sieben druckvoll und nutzte die Lücken in der gegnerischen Defensive. Drei Treffer in Folge brachten das 16:6. Die Gäste hatten kaum etwas entgegenzusetzen und konnten nur noch Schadenbegrenzung betreiben. Altenheim stellte weiter eine agile und konzentrierte Deckung. Vorn blieben die TuS-Damen torhungrig und bauten die Führung aus. So siegten die Gastgeberinnen deutlich mit 30:16. Für das Selbstvertrauen ein wichtiger Erfolg. Dennoch sind sich Michael Cziollek und sein Team bewusst, dass im nächsten Spiel mit Meißenheim/Nonnenweier ein stärkerer Gegner wartet. TuS Altenheim: Wurth, Nautascher 6/1, Hörnig 4/1, Heini 5, Boos 1, Valha, Svoboda 3/1, Teufel,K. Mannßhardt 1, Förster 8/3, A. Mannßhardt, Kugler, Szill 2, Biegert.