Ortenau Erst in Hälfte zwei auf Temperatur

Doch der Start fiel aus Sicht des TVL in der heimischen Rheintalhalle wieder nicht ganz gelungen aus. Die BWOL-Reserve der SG Kappelwindeck/Steinbach agierte präziser, war bis zum 4:5 (10.) gleichwertig. Dann aber übernahm Lahr die Initiative, verschaffte sich mit einer Serie zum 8:5 (13.) erste Vorteile. Den Vorsprung von drei Treffern konservierten die Ortenauerinnen. Glänzend nein, abgeklärt ja – so ließen sich die ersten 30 Minuten aus Lahrer Sicht knapp fassen.

In der zweiten Hälfte trat der TV allein von der Körpersprache her bedeutend griffiger und entschlossener auf. Torfrauen und Abwehr präsentierten sich als stabiler gestaffelte Einheit, die Chancenverwertung war besser. Beim 20:15 (37.) zeichnete sich ein Heimsieg erstmals deutlicher ab, wobei ersichtlich wurde, dass der Lahrer Kader seine Betriebstemperatur jetzt erreicht hatte. Eine weitere Serie vom 25:20 (50.) zum 30:20 (53.) zeigte eine Einseitigkeit auf, die nach dem Verlauf der ersten Hälfte noch undenkbar erschien. Die drückende Überlegenheit des TV Lahr drückte sich nicht nur optisch, sondern auch in Zahlen aus. Wie von einem unterschwelligen Druck befreit, entfesselte die Mannschaft von Trainer Gregor Roll in Ansätzen ihre spielerische Stärke. TV Lahr: Himmelsbach, Jäkel; Bendrich 2, Müller 4, Möller 5, Wandsiedler 2, Frank 1, Beathalter 1, Kaufmann 5/1, Kern 2, Steinmetz 9/4, Wurth 3. SG Kappelwindeck/Steinbach: Federau, Tessari; Braun 2, Falk 4/4, Koch, Schmidt 1, Pfeifer, Bönte 1, Mettke 8/1, Bäuerle 5, Boni 4, Huck, Gaumet.