Ortenau Entwicklung wird genau beobachtet

(tom). Dennoch erhärtet sich der Trend, dass die Zahlen gerade bei der Jugend weiter nachlassen.

Erstmals war die Friesenheimer Veranstaltung, seit mehr als 40 Jahren schon ein fester Termin im Rahmen des südbadischen Turnierkalenders, relevant für die TTR-Punktewertung der Teilnehmer. Dennoch setzte sich der Trend der Vorjahre fort, dass gerade im Jugendbereich und den höherklassigen Herrenbereichen die Teilnehmerzahlen weiter schwinden. Das ist kein exklusiv für Friesenheim geltendes Phänomen, sondern auch in anderen Bezirken zu beobachten. Dagegen bleiben die unteren Herrenklassen weiterhin stark besetzt.

Die Zahl meldender Vereine aus der Ortenau bleibt in etwa gleich, während die Gäste mit der weitesten Anreise aus Singen und dem Großraum Stuttgart stammten. Auch aus dem Breisgau fanden einige Aktive den Weg in die Friesenheimer Sporthalle. Die Verantwortlichen beobachten die Entwicklung der Veranstaltung genau. An ihrem Standpunkt hat sich nichts geändert. "So lange sich die Zahlen im aktuellen Bereich bewegen, ist das noch in Ordnung", sagte TTC-Sportwart Günter Lauer. An Zeiten wie vor 15, 20 Jahren sei nicht mehr zu denken. Da der TTC aber durch Gönner und Spender nach wie vor starken Rückhalt genießt, sind die Ortenauer in der Lage, das Turnier weiterhin verlustfrei anbieten zu können.