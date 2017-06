Ortenau Enge Partien erwartet

(tom). Der erste Saisonsieg über die TSG 78 Heidelberg hatte zum Start bereits große Bedeutung. "Sofern uns am Wochenende ein weiterer Sieg gelingen würde, könnten wir schon einigermaßen beruhigter beim Thema Klassenerhalt sein", sagt Cheftrainer Oliver Killeweit.

Dass der Kader die beiden Begegnungen an zwei Tagen kräftetechnisch problemlos wegstecken kann, sei keine Frage. Im Vorfeld wurde unter anderem über Pfingsten ein intensives Camp in Italien absolviert. Den Doppelstart leitet am Samstag die Auswärtspartie beim Heidelberger TC ein. "Sie wurden vor der Runde hoch gehandelt, sind aber mit zwei Niederlagen gestartet. Das ist aber erklärbar", hebt Killeweit hervor. Johanna Kende (Position vier) sei verletzt, Carina Bremm (Position fünf) halte sich aktuell im Ausland auf. "Die vorderen Positionen sprechen für sie, die hinteren für uns. Die Partie könnte eng werden, voraussichtlich erst in den Doppeln entschieden werden", kann sich Killeweit gut vorstellen.

Am Sonntag auf eigenem Platz gegen Pforzheim liegen die Dinge ähnlich. Wolfsberg Pforzheim startete mit einer Niederlage in die Runde, verfügt aber über zwei passable Ausländerinnen auf den Toppositionen. "Auch hier sehe ich unsere Chancen auf den hinteren Positionen und vorne. Es könnte auf eine enge Entscheidung in den Doppeln hinauslaufen", so Killeweit. Der Oberweierer Kader sieht ähnlich aus wie vor Wochenfrist. Variiert wird auf Position sechs, da Luisa Rauer im Urlaub ist. (rf). Oberliga, Damen: Freiburger TC – TC Ettenheim (Sonntag, 11 Uhr). Auf die noch sieglosen Ettenheimerinnen warten die Wochen der Wahrheit. Will der Aufsteiger die Klasse noch halten, müssen in den ausstehenden drei Spielen mindestens zwei, vielleicht sogar drei Siege her.