Ortenau Eine Steigerung unverkennbar

SG Gutach/Wolfach – TV Friesenheim. Die Gäste belegen derzeit Rang vier und haben bei 6:2 Punkten erst eine Niederlage hinnehmen müssen, die es beim aktuellen Tabellenführer HSG Ortenau Süd gleich am ersten Spieltag setzte. Die Spiele gegen die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg und Ottenheim wurden hingegen deutlich gewonnen, und am vergangenen Wochenende fegte Friesenheim den SV Schutterzell II mit 39:21 aus der Halle. Die Torfabrik der Gäste – Schnitt 28 Treffer – läuft also auf Hochtouren. Mit einem erneuten Sieg würden die Gäste den Anschluss an die Tabellenspitze halten und blieben verlustpunktgleich mit den Spitzenteams der Bezirksklasse.

Die SG Gutach/Wolfach hat hingegen etwas mit ihrer Abschlussschwäche zu kämpfen. Mit 66 Toren in drei Spielen ist noch deutlich Luft nach oben. Allerdings hat sie mit nur 61 Gegentoren auch die beste Abwehr der Liga und gleich somit das Defizit im Angriff etwas aus. Dennoch machen sich die Grimm/Grimm-Schützlinge durch ihre einfachen Fehler im Angriff oft selbst das Leben schwer und müssen hier in jedem Fall sicherer werden. Im letzten Spiel gegen den Tabellenführer Ortenau Süd haben sie gezeigt, wie viel Potenzial, Kampfgeist und Siegeswillen in dieser Mannschaft steckt. Kann die Fehlerquote minimiert werden, steht einem ersten Heimerfolg sicherlich nicht mehr viel im Weg. Die junge SG- Mannschaft ist auf einem guten Weg und steigert sich von Spiel zu Spiel. Die Abläufe werden sicherer und das Zusammenspiel besser.